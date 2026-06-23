Haberler

Rus bombardıman uçağından, Norveç sınırında 16 saatlik test uçuşu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya'ya ait stratejik Tu-160 bombardıman uçağı, NATO üyesi Norveç sınırındaki Barents Denizi ve Norveç Denizi üzerinde havada yakıt ikmali de dahil 16 saatlik test uçuşu gerçekleştirdi. Uçağa MiG-31 savaş uçakları ve bazı noktalarda yabancı uçaklar eşlik etti.

Rus stratejik Tu-160 bombardıman uçağı, NATO ülkesi Norveç sınırındaki Barents Denizi üzerinde 16 saatlik test uçuşu gerçekleştirdi.

Rusya'ya ait stratejik Tu-160 bombardıman uçağı, Norveç sınırlarında tehlikeli bir test uçuşu gerçekleştirdi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus stratejik bombardıman uçağının Norveç sınırındaki Barents Denizi ve Norveç Denizi üzerindeki tarafsız bölgede havada yakıt ikmali de dahil 16 saatlik test uçuşu gerçekleştirdiği kaydedildi. Test uçuşunun rutin bir uçuş olduğu kaydedilen açıklamada, bombardıman uçağına Rus MiG-31 savaş uçuklarının ve bazı noktalarda da yabancı uçakların eşlik ettiği aktarıldı. Rus stratejik bombardıman uçağına eşlik eden yabancı uçakların hangi ülkeye ait olduğuna dair bir bilgi paylaşılmadı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dönemin en sert talimatı! Parti, meclis ve kabineye net çizgiler çekti

Erdoğan'dan kurmaylarına son dönemin en sert talimatı!

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devasa bloklar Faroz Limanı'na dizildi, görenler Çin Seddi'ne benzetti

Devasa bloklar sahile dizildi, görenler Çin Seddi'ne benzetti
Yavaş'tan AK Parti'ye geçen Koç hakkında olay sözler: Elimi öpmek istedi, öptürmedim

Yavaş'tan AK Parti'ye geçen Koç hakkında olay sözler
Senegal Cumhurbaşkanı'nın Milli Takım'a gönderdiği mesaj olay oldu

Milli Takım'a gönderdiği mesaj olay oldu
Yapay zeka dev şirkette 21 bin kişiyi işinden etti

Yapay zeka dev şirkette 21 bin kişiyi işinden etti
Fenerbahçe'de kıyım başladı! İki yıldıza 'Güle güle' dediler

Kıyıma başladı! İki yıldıza "Güle güle" dedi bile
Haaland durdurulamıyor! Norveç Dünya Kupası'na damga vuruyor

Bu adam gerçekten uzaylı! Gece yaptıklarının izahı yok
Ünvanını söyleyip AVM denetlemeye kalktı, polis fena paketledi

Ünvanını söyleyip AVM denetlemeye kalktı, faturası hayli ağır oldu