RTÜK, Suriye Devlet Başkanı'na yönelik ifadeler nedeniyle inceleme başlattı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bir televizyon kanalında Suriye Devlet Başkanı'na yönelik kullanılan ifadelerin yayın ilkeleri kapsamında incelendiğini duyurdu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bir televizyon kanalında Suriye Devlet Başkanı'na yönelik kullanılan ifadeler nedeniyle inceleme başlatıldığını açıkladı. RTÜK'ten yapılan açıklamada, bir televizyon kanalında komşu Suriye'nin meşru Devlet Başkanı'na yönelik asılsız ithamlar üzerinden, iyi komşuluk ilişkilerine zarar verebilecek ve Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politika vizyonu, temel ilkeleri ile diplomatik doktriniyle bağdaşmayan ifadeler kullanıldığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu yayına ilişkin incelemenin başlatıldığı bildirilerek, "Yayına yönelik inceleme, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un ilgili yayın hizmeti ilkeleri çerçevesinde RTÜK İzleme Uzmanlarımız tarafından titizlikle yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı