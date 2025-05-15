RTÜK'ten Özgür Özel'e Yapılan Saldırıya Şiddetli Kınama

RTÜK'ten Özgür Özel'e Yapılan Saldırıya Şiddetli Kınama
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik menfur saldırıyı nefretle kınadı ve devletin olayla ilgili gerekli adımları attığını belirtti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıya ilişkin hassasiyetimizi ilk andan itibaren açıkça dile getirdiğimiz bilinmektedir. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak bu çirkin saldırıyı milletimizle birlikte nefretle kınıyoruz" dedi.

RTÜK Başkanı Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıya ilişkin hassasiyetimizi ilk andan itibaren açıkça dile getirdiğimiz bilinmektedir. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak bu çirkin saldırıyı milletimizle birlikte nefretle kınıyoruz. Devletimizin ilgili birimleri, çok kısa süre içinde harekete geçerek failin yakalanmasını sağlamış ve olayın tüm bağlantılarını ortaya çıkarmak için gereken adımları hızla atmıştır. Tüm bu süreçte devletimizin kurumları ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun gösterdiği hassasiyete rağmen olayın hemen ardından bazı yayın organlarında hiçbir somut delil ortaya konmadan devletimizi ve güvenlik güçlerimizi hedef alan, yargısız infaza varan yayınlar yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

RTÜK'ün yayıncılığın anayasal sınırlar içinde yapılmasını gözeten bağımsız bir kurum olduğunu ifade eden Şahin, "Bugün Üst Kurul toplantısında alınan yayın durdurma ve idari yaptırım kararları, bu yayınların hiçbir etik ilke gözetilmeden kişileri hedef göstermesi ve gerçek dışı iddiaları doğruymuş gibi sunması nedeniyle alınmıştır. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, yayıncılığın anayasal sınırlar içinde yapılmasını gözeten bağımsız bir kurumdur. Tüm demokratik toplumlarda olduğu gibi eleştiri bir haktır ve bu hakkın kullanılmasına saygımız sonsuzdur. Ancak eleştiri adı altında hiçbir yayın organı, kamu otoritesini zan altında bırakacak, toplumu yanıltacak ve kurumsal itibarı zedeleyecek şekilde sorumsuzca yayın yapma hakkına sahip değildir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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