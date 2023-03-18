RTÜK'ten Halk TV'ye inceleme

Halk Tv'nin Adıyaman'dan yaptığı canlı yayında, HDP'nin cezaevinde tutuklu bulunan eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kitabından bahsedilmesinin ardından RTÜK harekete geçti. Halk Tv hakkında inceleme başlatıldığını duyuran RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Seçimler yaklaşırken medyanın dikkat etmesi gereken kurallar belliyken Halk TV'nin yapmış olduğu provokatif yayınlar kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Halk Tv programcısı Serhan Asker, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Adıyaman'da yaptığı canlı yayında, HDP'nin cezaevinde tutuklu bulunan eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın son öykü kitabı Dad'dan bahsetti.

"BÜYÜK BİR KEYİFLE OKUDUM"

Asker, kitabı keyifle okuduğunu belirterek, "Selahattin Demirtaş cezaevinde beşinci kitabını yazdı herhalde. Üretim, üretim, üretim... Yazıyor Selahattin Demirtaş. Bize gönderdiği 'Dad' öykü kitabı, büyük bir keyifle okudum ben. Teşekkür ediyoruz bu inceliği düşündüğü için Sayın Selahattin Demirtaş'a. Aynı zamanda cezaevinde tutuklu bulunan özgürlük mücadelesi veren herkesi de buradan kucaklıyoruz. Deprem bölgesinden bütün halkımızın selamlarını, cezaevinde özgürlüğünü arayan tutuklulara, hükümlülere gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

RTÜK'TEN HALK TV'YE İNCELEME

Yayının ardından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) harekete geçti. RTÜK Halk Tv hakkında inceleme başlattı.

"PROVOKATİF YAYINLAR KABUL EDİLEMEZ"

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Seçimler yaklaşırken medyanın dikkat etmesi gereken kurallar belliyken Halk TV'nin yapmış olduğu provokatif yayınlar kabul edilemez. Ülkemizin sömürgeci olduğu iddia edilemez, silahlı terör örgütüne üye olmaktan hükümlü bulunan biri övülemez. Gerekli inceleme başlatılmıştır" dedi.