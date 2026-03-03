RTÜK Başkanı Daniş: 'Yoğun şiddet teması içeren yapımların toplum ve çocuklar üzerindeki etkilerini yakından takip ediyoruz'

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, "Organize suç, mafya ve yoğun şiddet teması içeren yapımların toplum ve çocuklar üzerindeki etkilerini yakından takip ediyoruz. Görsel medyada suçun estetize edilmesi ya da suç karakterlerinin rol model haline getirilmesinin doğurabileceği risklerin farkındayız" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu toplandı. Toplantıya RTÜK Başkanı Mehmet Daniş ile RTÜK Başkan Yardımcısı Deniz Güler de katıldı. Daniş, toplantıda yaptığı açıklamada çocukların zararlı içeriklerden korunmasının en temel görev alanlarından biri olduğunu ve RTÜK olarak çalışmaları hız kesmeden sürdürdüklerini belirtti. Daniş ayrıca, şiddeti özendirici, suç örgütlerini veya suç unsurlarını meşrulaştıran yapımları titizlikle takip ettiklerini söyledi.

"Çocukların zihinsel gelişimini olumsuz etkileyebilecek içerikleri titizlikle denetlemekteyiz"

Dijitalleşmenin hız kazandığı günlerde medya içeriklerinin yalnızca bilgi ve eğlence aracı olmaktan çıkarak, çocukların davranış biçimlerini etkilediğini belirten Daniş, "RTÜK olarak görüş ve çalışmalarımızı paylaşmak bizler için oldukça kıymetlidir. Çocukların zararlı içeriklerden korunması, yayıncılık politikalarının en temel sorumluluk alanlarından biri haline gelmiştir. 6112 sayılı Kanun kapsamında yayın hizmetlerini, özellikle çocukların fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimini olumsuz etkileyebilecek içerikleri titizlikle denetlemekteyiz. Organize suç, mafya ve yoğun şiddet teması içeren yapımların toplum ve çocuklar üzerindeki etkilerini yakından takip ediyoruz. Görsel medyada suçun estetize edilmesi ya da suç karakterlerinin rol model haline getirilmesinin doğurabileceği risklerin farkındayız. Bu nedenle yalnızca ihlal sonrası yaptırım uygulayan bir anlayış yerine, yayıncı kuruluşlarla sürekli diyalog içerisinde önleyici bir yaklaşım benimsiyoruz. Akıllı İşaretler Sistemi ile aile denetimini güçlendirmekte; yayın saatlerine ilişkin koruyucu düzenlemeler ise çocukların zararlı içeriklere maruz kalmasını azaltmayı hedeflemektedir" ifadelerini kullandı.

"Denetim kapasitemizi sürekli geliştiriyoruz"

Dijital yayıncılık alanındaki çalışmalarla yayın mekanizmalarını sürekli ele aldıklarını ifade eden Daniş, "RTÜK olarak dijital yayıncılık alanındaki düzenleme ve denetim kapasitemizi sürekli geliştiriyoruz. Ancak yalnızca denetim mekanizmalarının yeterli olmadığı bilinciyle hareket ediyoruz. Bu kapsamda yürüttüğümüz medya okuryazarlığı faaliyetleriyle çocuklarımızın ve gençlerimizin izledikleri içerikleri eleştirel bakış açısıyla değerlendirebilmelerini amaçlıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içerisinde bilinçli medya kullanımının yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz. Çocukların güvenli bir medya ortamında büyümesi; kamu kurumlarının, yayıncıların, ailelerin ve toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğudur. RTÜK olarak bu sorumluluğun bilinciyle hem düzenleyici hem de rehberlik edici rolümüzü kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Gençlerin yüzde 89,2'si sosyal medya hesabına sahip

'Türkiye'de Gençlerin Medya Kullanımı ve Dijital Okuryazarlık Araştırması 2025' sonuçları da toplantıda ele alındı. Yapılan araştırmaya göre gençlerin yüzde 89,2'sinin sosyal medya hesabına sahip olduğu, yüzde 82,3 oranında ailelerin çocuklarının tüm sosyal medya hesaplarını bilmediği, yüzde 82,4'ünün haber kaynağı olarak sosyal medyayı kullandığı belirtildi. Ayrıca her 10 gençten yaklaşık 6'sının dijital okuryazarlık düzeyinin yüksek seviyede olduğu vurgulandı. - ANKARA

