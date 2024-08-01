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RTÜK, Halk TV'nin yayınları hakkında inceleme başlattı

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Halk TV'nin yayınları hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu. Şahin, yayıncılık ilkelerini ihlal edenlere fırsat verilmeyeceğini belirtti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Halk TV'nin fütursuz yayınları hakkında inceleme başlatılmıştır" dedi.

RTÜK Başkanı Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Halk TV hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu. Şahin paylaşımında, "Filistin'in haklı davasını savunanların, Gazzeli çocuklar katledilmesin diye mücadele edenlerin zalimce şehit edilmesinden rahatsız olmayan, aksine failleri savunan yayıncı zihniyeti kabul etmemiz mümkün değildir. RTÜK olarak her vatandaşımız gibi vicdanlı medya beklentisindeyiz. Halk TV'nin fütursuz yayınları hakkında inceleme başlatılmıştır. Böyle bir yayıncılık anlayışının karşısındayız. Yasayla belirlenen yayıncılık ilkelerini ihlal edenlere fırsat vermedik, vermeyeceğiz de" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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