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RTÜK, şikayet edilen diziler için harekete geçti

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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, toplumun tepkisini çeken ve sık sık şikayet edilen dizilerle ilgili açıklama yaptı. Şahin, denetimlerin tiitzlikle yapıldığını ve gerekli müeyyidelerin uygulanacağını duyurdu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, hem çok izlenen hem de çokça şikayet edilen yapımlar olan dizi filmlerin yayıncılık ilkelerini ihlal ettikleri durumlarda toplumsal refleksleri de beraberinde getirmekte olduğunu kaydetti.

"YASA İHLALİ YAPAN YAYINLAR VARSA..."

Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada: "Yeni bir yayın döneminin başlangıcında vatandaşlarımızın çokça rahatsız olduğu yapımlarla alakalı izleme uzmanlarımız teyakkuzdadır. Bu minvalde toplumumuzda tepkiyle karşılanan, milli güvenliğimizi ihlal ettiği iddia edilen dizilerle ilgili takibimiz aralıksız devam etmektedir. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Gerekli incelemelerden sonra yasa ihlali yapan yapımlar varsa gerekli müeyyideler uygulanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.

RTÜK, şikayet edilen diziler için harekete geçti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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Yorumlar (3)

Dvran 25:

tüm diziler kırmızı nokta olmuş yenimi kafa bastı

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Yakup SGZ:

Biraz geç kaldı çoğu diziler bitti bile Ülkede ne ahlak kaldı nede maneviyat yazıklar olsun

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Ümit Özdemir:

Şikayet olmasa kılı kıpırdamaxacak öyle mi? O zaman ne işe yarar RTÜK?

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