RTÜK, şikayet edilen diziler için harekete geçti

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, hem çok izlenen hem de çokça şikayet edilen yapımlar olan dizi filmlerin yayıncılık ilkelerini ihlal ettikleri durumlarda toplumsal refleksleri de beraberinde getirmekte olduğunu kaydetti.

"YASA İHLALİ YAPAN YAYINLAR VARSA..."

Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada: "Yeni bir yayın döneminin başlangıcında vatandaşlarımızın çokça rahatsız olduğu yapımlarla alakalı izleme uzmanlarımız teyakkuzdadır. Bu minvalde toplumumuzda tepkiyle karşılanan, milli güvenliğimizi ihlal ettiği iddia edilen dizilerle ilgili takibimiz aralıksız devam etmektedir. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Gerekli incelemelerden sonra yasa ihlali yapan yapımlar varsa gerekli müeyyideler uygulanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.