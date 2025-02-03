Çiftlik Bank davasında Tosuncuk'a 45 bin yıl hapis cezası

Tosuncuk'a 45 bin yıl hapis cezası
Ege'deki depremler sonrası İzmir'den gelen görüntü tedirgin etti

Ege'deki depremler sonrası İzmir'den gelen görüntü tedirgin etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin

Törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin
YPG'li teröristlerden Münbiç'te bomba yüklü araçla saldırı

Türkiye sınırı kan gölü! Bomba yüklü araçla 21 kişiyi öldürdüler

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin Eskişehir'de Kış Kampı Açılışına Katıldı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin Eskişehir'de Kış Kampı Açılışına Katıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Geleneksel 9. Tematik Kış Kampları'nın açılış programı için Eskişehir'de Vali Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti.

Eskişehir'de Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından Geleneksel 9. Tematik Kış Kamplarına katılmak üzere gelen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan ile birlikte Vali Aksoy'u ziyaret etti.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından Geleneksel 9. Tematik Kış Kampları kapsamında Eskişehir'de düzenlenen "Sosyal Medya ve İletişim Kampı"'nın açılış programı düzenlendi. Programa katılmak üzere Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan ile birlikte Vali Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etti.

Başkan Ebubekir Şahin ziyaretinin anısına Valilik Şeref Defterini imzaladı. Başkan Şahin'i Eskişehir'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Aksoy, ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Başkan Şahin ise Eskişehir'de bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek misafirperverliği için Vali Aksoy'a teşekkür ettiğini belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Süper Lig devinin dün gece yol verdiği futbolcuyu hemen kaptı
img

Milyonların tükettiği kafeinli enerji içeceği içen kadın sporcunun kalbi durdu
img

Putin'i yıkan suikast! Lüks rezidanstan geriye bu görüntü kaldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Terör örgütü PKK/PYD elebaşı Abdi: Özerklik değil, merkezi olmayan bir devlet istiyoruz

Şara'nın ziyareti öncesi terör örgütü elebaşından dikkat çeken mesaj
Bakanlık'tan Turbo Turabi'nin skandal şarkısına erişim engeli talebi

Bakanlık, Turbo Turabi'nin skandal videosu için harekete geçti
Batman'a Afrikalı damat

Gülbahar'ı evliliğe ikna etti
Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri delirtecek sözler

Samet'ten Fenerbahçelileri delirtecek sözler
Süper Lig devinin gece yol verdiği futbolcuyu Arda Turan hemen kaptı

Süper Lig devinin dün gece yol verdiği futbolcuyu hemen kaptı
Ege'de depremlerin büyüklüğü giderek artıyor: Bölge 5.1 ile sallandı

Ege'de depremlerin büyüklüğü giderek artıyor

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.