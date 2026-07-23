RTÜK Başkanı'ndan Mescid-i Aksa baskınına kınama

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, İsrailli bir bakanın Mescid-i Aksa'ya yaptığı baskını kınadı.

RTÜK Başkanı Daniş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Soykırımcı Netanyahu yönetiminin hukuk tanımaz anlayışının bir yansıması olan bu saldırıyı en güçlü şekilde kınıyorum. İnançlara ve kutsal değerlere yönelik her türlü provokasyonun karşısında durmaya, Filistin halkının haklı davasını ve Mescid-i Aksa'nın tarihi statüsünü savunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı