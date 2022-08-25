Üye Girişi
Haberi Paylaş

Roman çocukların havuz hayali gerçekleşti

Yerel Haberler

Roman çocukların havuz hayali gerçekleşti

Büyükçekmece'de çocuklar için havuz yapıldı.

Büyükçekmece'de çocuklar için havuz yapıldı. Denize uzak bir bölgede yaşayan çocuklar havanın aşırı sıcak olmasından dolayı serinlemek için talep ettikleri havuza girip oyunlar oynadı.

Büyükçekmece Karaağaç Mahallesinde gerçekleşen Kent Bostanı açılış töreninde Roman çocukların Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'e ilettikleri havuz talebi gerçekleşti. Denize uzak bir bölgede yaşayan çocuklar havanın aşırı sıcak olmasından dolayı serinlemek için talep ettikleri havuza girip oyunlar oynadı. Çocukların havuz talebinin yanı sıra Başkan Hasan Akgün'ün talimatıyla çocuklara mayo ve can simidi dağıtıldı. Belediye Başkan Danışmanı Eyüp Dal tarafından dağıtılan mayolarını alan çocuklar soluğu havuzda aldı. Sıcak havada havuzda keyifli vakit geçiren çocuklar havuz isteklerinin geçekleşmesi üzerine mutluluklarını Başkan Akgün'e teşekkür ederek dile getirdi. Karaağaç Mahalle meydanına kurulan portatif havuzun ilaçlama ve bakımı Büyükçekmece Belediyesi tarafından günlük olarak yapılacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Büyükçekmece Hasan Akgün Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title