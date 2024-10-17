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Rojin'in babasından olay sözler: Sırtında morluklar vardı, ben bizzat gördüm

Rojin'in babasından olay sözler: Sırtında morluklar vardı, ben bizzat gördüm
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Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Rojin Kabaiş'in babası, kızının internette yaptığı aramalar üzerinden gündeme getirilen intihar iddialarını reddetti ve kızının cinayete kurban gittiğini öne sürdü. Baba Nizamettin Kabaiş "Darbedildiğine dair belirtiler var. Sırtında morluklar vardı ve ben kendim gittim bizzat gördüm. Sırtını iyice çevirmediler buna rağmen gördüm. Bu çocuk bence 14-15 gün boyunca onu götürenlerin elinde kalmış" dedi.

Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, "Neler Oluyor Hayatta" programına telefonla bağlandı. Acılı baba, çarpıcı iddialarda bulundu.

ROJİN'İN BABASINDAN OLAY İDDİALAR

Kanal D'de yayınlanan Hakan Ural ve Ferda Yıldırım'ın sunduğu "Neler Oluyor Hayatta" programında 21 yaşındaki Rojin'e ne olduğunun yanıtı arandı. Genç kız gerçekten intihar mı etti, yoksa bir cinayete mi kurban gitti? Cinayet dedektifi ve emekli polis Savaş Kurtbaba'nın da canlı yayın konuğu olduğu programa telefonla katılan Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş'in iddiaları oldukça önemliydi. Baba Kabaiş "24 kilometre uzağa, o çocuk tek başına gitmez. Çocuğumun başına birileri bir şey getirmiş mutlaka" dedi. İntihar iddialarını da bir kez daha reddetti.

"İNTERNETTE ARAŞTIRMALAR YAPMIŞ AMA..."

Acılı baba şunları söyledi: "Rojin'in intihar edebileceği hiçbir durum kesinlikle söz konusu değil. O çok mutlu bir çocuktu. 'Bilgisayarda bazı araştırmalar yapmış' deniliyor ama bunlar sizce intihar ettiği anlamına gelebilir mi? Mümkün değil. Kızım namazını da kılıyordu. Mutlu bir çocuktu. Asla intihar etmesi için bir nedeni yoktu. Morali de çok güzeldi. Okulunu, derslerini seviyordu. Ne evde ne okulda keyfini bozan hiçbir konu yoktu. Üniversiteyi kazandığı için de çok mutluydu. Biz diyoruz ki o çocuğa bir vahşet yapıldı ve bu muhakkak ortaya çıkacak. Elbette bir iz çıkacak.

"SIRTINDA MORLUKLAR VARDI BEN GÖRDÜM"

"Hatta darbedildiğine dair belirtiler var. Sırtında morluklar vardı ve ben kendim gittim bizzat gördüm. Sırtını iyice çevirmediler buna rağmen gördüm. Hatta oradaki bilim adamları da bana şunu söyledi: 'Bu suda 4-5 gün anca kalmış. Fazla olsaydı bu vücut, beden yıpranırdı' yıpranmamıştı. O morlukları gördüğümde o zaman acım çok tazeydi ve aklım başımda değildi. Kesinlikle birileri bu çocuğu götürdü. O çocuk 24 kilometre yolu asla katedemez. Bu çocuk bence 14-15 gün boyunca onu götürenlerin elinde kalmış.

"BİZİM AİLEMİZDE İNTİHAR EDEN TEK BİR KİŞİ BİLE YOK"

"Bugüne dek bizim ailemizde dedelerimizin dedeleri dahil; benim küçüklüğümden bu yana ailede tek kişi bile intihar etmemiş. Kızımın da intihar etmesi mümkün değil. Ben orada daha evvel içki içen insanların bıraktığı boş şişeler olduğuna denk geldim. Tahminim oradaki insanlar bir şey yapmış olabilir çünkü kızım orada çakıl taşı topluyordu. İçki içen insan da her türlü vahşeti yapabilir. Kızımı götürüp zarar verdiklerini düşünüyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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Yorumlar (4)

İrfan Çapın:

Öncelikle Allah rahmet eylesin ve sabırlar diliyorum İntihar ırsii veya dededen gelen bir şey değilki Bide sahilde iki bira içen her adam vahşet mi yaparmış ne alakası var sırtında morluk varsa 18 gün suyun içinde kıyıya çarpa çarpa da gitmiş olabilir

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Musa Caliskanoglu:

Şehirleri ortasında,polislerin gözü önünde adam katledip adam kaçırıyorlar,intihar deyip işi kolaycılığa dökmeyin,yüzde doksan dokuz ihtimalle öldürülmüş olabilir.

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XYZ:

Bu ulkede hic kimse bir koseye cekilip kafa bile dinleyemeyecek mi sayin reis? Bu ortami sen yarattigina gore sana soruyoruz?

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yüksel kircicek:

otopsi darp yok diyor.kime güvenecegiz.

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