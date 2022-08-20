Rize yerel haberleri: İyi Parti Rize İl Başkan Yardımcısı Kalyoncu, Rize Belediye'sinin Kendisine Ait Kayıkhanenin Yıkılması Karşısında Suç Duyurusunda Bulundu

İyi Parti Rize İl Başkan Yardımcısı Ali Kalyoncu, Rize Belediyesi hakkında; kendisine ait kayıkhanenin "hukuka aykırı olarak yıkıldığı" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Rize kent merkezinde, Alipaşa bölgesinde belediyeye ait sosyal tesislerin yanında bulunan ve İYİ Parti Rize İl Başkan Yardımcısı Ali Kalyoncu'ya ait kayıkhane, Rize Belediyesi ekipleri tarafından yıkılmıştı. Yıkım işleminin yapıldığı gün, Kalyoncu; kayıkhanenin izin belgesini belediye yetkililerine sunmak için iki gün süre istemişti. Ancak talep kabul edilmemiş ve kayıkhane yıkılmıştı.

İYİ Parti Rize İl Başkan Yardımcısı Kalyoncu; kendinse ait olduğunu iddia ettiği yasalara uygun yapılan kayıkhanenin, yasalara aykırı bir şekilde yıkıldığını öne sürerek Rize belediyesi yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

"İMAR BARIŞI KAPSAMINDA BU KAYIKHANEYE YAPI KAYIT BELGESİ ÇIKARDIM"

Kalyoncu, şikayet dilekçesinde; şu değerlendirmeleri yaptı:

"Bu kayıkhaneyi belediye sosyal tesisi yaparken ben de buraya yaptırdım. İş makinesi yardımını Rize Belediyesi'nden aldım. Buradaki yapıları belediye ile birlikte yaptık. Bu arazi Milli Emlak Müdürlüğü'ne aittir. Ben imar barışı kapsamında bu kayıkhaneye yapı kayıt belgesi çıkardım. Benim Karadeniz Sahil Yolu yapılmadan önce şahsıma ait beş tane işletme ruhsatı olan yerim vardı. Bu ruhsatlardan biri de plaj ruhsatıdır. Karadeniz Sahil Yolu yapılmasıyla plajımızın deniz tarafı bozularak işletmemiş engellenmiştir. O dönem Rize Anavatan Partisi İl Başkan Vekili olan kardeşim Süleyman Kalyoncu bozulan işletmemizin devam edebilmesi için projeye bir adet alt geçit ve iki tane T koydurtup yaptırdık.

"YIKIM KARARI TEBLİĞ EDİLDİ DİYORLAR, BANA HİÇBİR ŞEY TEBLİĞ EDİLMEDİ"

Bu kayıkhaneme 12.08.2022 günü saat 12.00 sıralarında beni aradılar. Bana kayıkhanemin yıkım kararı çıktığını söylediler, bende kayıkhanemin bulunduğu yere gittim. Buraya geldiğimde kayıkhanemin içerisindeki malzemeler dışarı çıkarılmıştı ve kapısı zorlanarak açılmıştı. Orada bulunan zabıtalara burayı niye yıkıyorsunuz diye sorduğumda bana, "Belediye yıkım kararı almış bizde yıkıyoruz, yıkım kararı size tebliğ edildi" dediler. Bende kendilerine bana bir şey tebliğ edilmedi dedim. ve kendilerine 3194 sayılı İmar Kanunu'nun geçici 16. maddesi doğrultusunda çıkarılmış olan yapı kayıt belgesini gösterdim.

"RESMİ BELGELERİMİ YOK SAYARAK YIKIM EMRİ VEREN RİZE BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISINDAN ŞİKAYETÇİYİM"

Biz belediye ile görüştüğümüzde imar kanununa göre bir işlem yapılmadığını ve haberlerinin olmadığını söylediler. Bana buranın yıkım emrini belediye başkan yardımcısı Aydın Birsel ve RİBELSAN Başkanı Mustafa Bilgin'in verdiğini söylediler. Yapımı yıkacaklarken ben yapımın üzerine çıktım ve polis çağırdım. Burayı yıkmaya devam edecekken polis ekiplerinin gelmesi üzerine kısa süre yıkımı durdurdular. Benim yapı kayıt belgem vardır ancak orada bulunan belediyenin işlettiği plaj kaçak yapıdır. Benim resmi belgelerimi yok sayarak kayıkhaneme yıkım emri veren belediye başkan yardımcısı Aydın Birsen ve RİBELSAN Müdürü Mustafa Bilgin'den ve kaçak yapı yaptığı için Rize Belediyesi'nden davacı ve şikayetçiyim."

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