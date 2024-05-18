Üye Girişi
Haberler

Rize Valisi: Kaçak bungalovlara karşı önlem alacağız

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, kaçak bungalov yapılaşmasına karşı önlem alacaklarını açıkladı. Vali Baydaş, bungalov tesislerinin olması gerektiğini belirterek, konaklama işletmelerinin belirlenen kurallara uyması ve çevresel etkilerin kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.

GENÇAĞA KARAFAZLI

(RİZE)- Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, "kaçak bungalovlara" ilişkin açıklamalarda bulundu. Baydaş, "Şöyle bir yol haritamız var, bungalov tesislerinin olması lazım, biz bunu şu an yapan işletenlerden daha fazla istiyoruz çünkü turizm çeşitliliği ve konaklama çeşitliliği açısından gereksinim duyuyoruz. Burada kırmızı çizgilerimiz var, dere yatağının içerisinde olanlar, bugün Ardeşen, Çamlıhemşin, Ayder yolu yol güzergahı üzerinde, yol hattı üzerinde olacak olanlar var, onları da oturup tek tek tespit edeceğiz, geri çekilmesi sınırlar dahilinde gelmesi gerekenlerle ilgili oturup tebliğlerde bulunacağız" dedi.

Dünyaca bilinen Çamlıhemşin ve Fırtına vadisinde yıllardan beri imar planı yapılmamasından dolayı kaçak yapılaşmanın her geçen gün arttığını vadide kaçak olarak 1600 bungalov yapıldığı iddia edilmişti. Rize Valiliği, Doğu Karadeniz'de tatilcilerin sıklıkla tercih ettiği bungalovlarla ilgili harekete geçti.

Çoğu kaçak olarak inşa edilen ve turizm sektörü için de sorun haline gelen yapılar ile ilgili valilik koordinatörlüğünde Rize'nin Ardeşen ilçe kaymakamlığında toplantı düzenlendi.

Toplantı sonrası Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Ardeşen kaymakamlığı önünde basın mensuplarına konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"BUNGALOV TİPİ KONAKLAMA MUTLAKA OLMALI"

Vali Selim Baydaş, şunları söyledi:

"Rize açısından en önemli meselelerinden birisi turizm. Aezonun açılışını yaptık ve turizm sezonu beklentilerimiz çok yüksek, bu beklentilerle ilgili de ciddi hazırlıklar gerçekleştiriyoruz. Burada meselelerimizden biri de konaklama meselesidir. Bu konaklamanın ruhsatlı ve kontrol edilebilir yapılarda gerçekleşmesi meselesidir. Özellikle bölgemizde son dönemde çokça bungalov ve turizm amaçlı konukların kullanılmasıyla ilgili ciddi bir yapılaşma var, ciddi bir talep var, o talebe bağlı olarak da bir arz gelişiyor. Bunun bu defa tespitini yapmayla ilgili bir süreç çalışıyoruz. Ana hedefimiz şu; mutlaka bungalov tipi konaklamanın olması lazım, turizm çeşitliliği açısından, konaklama alternatifi açısından ciddi bir ihtiyaç ve biz bu ihtiyacın giderilmesi taraftarıyız ve bu yapıların bir bildirim kurallarına rivayet edecek şekilde olması lazım, yani kimin konakladığını burada biliniyor, tespit ediliyor olması lazım. İki; vergilendirilmiş sistemin kayıtlı olması lazım. Üç; turizm işletmeciliği belgesi açısından da turizm sistemine dahil olması lazım. Dört; hususumuz denetime tabi olması lazım ve belki de bu konular içerisinde en önemlisi çevresel etkilerinin kontrol edilebilir olması lazım. Özellikle Fırtına Vadisi ağırlıklı konuşuyoruz. Bu yapılardan Fırtına Vadisine doğrudan atılan, doğrudan Fırtına Vadisine gidilen atıkların kontrolu ve bertarafı en az bu önceki saydığımız konular kadar önemli konular. Bunların her birini oturup madde madde daha evvelde konuşmuştuk ama bugün de üzerinden geçmiş olduk.

"YAPICI BİR YAKLAŞIMLA GEREKENİ YAPACAĞIZ"

Şöyle bir yol haritamız var; bungalov tesislerinin olması lazım, biz bunu şu an yapan işletenlerden daha fazla istiyoruz çünkü turizm çeşitliliği ve konaklama çeşitliliği açısından gereksinim duyuyoruz. Burada turist sayısı arttıkça, havalimanının kullanımı arttıkça, Rize'mize olan talep arttıkça konaklama ihtiyacıyla ilgili talepte artacak ama bunları bu asgari şartları sağlayacak şekilde olmasına biz kamu olarak her türlü kolaylığı sağlayacağız, bu tesisleri işleten arkadaşlarımızda bu manada bizim attığımız bu adımda onlarda karşılık verecek. Burada kırmızı çizgilerimiz var, dere yatağının içerisinde olanlar bugün Ardeşen, Çamlıhemşin, Ayder yolu yol güzergahı üzerinde, yol hattı üzerinde olacak olanlar var. Onları da oturup tek tek tespit edeceğiz, geri çekilmesi sınırlar dahilinde gelmesi gerekenlerle ilgili oturup tebliğlerde bulunacağız yani yapıcı bir yaklaşımla karşımızda da bu manada bu işletmeleri gerçekleştiren vatandaşımızın yapıcı yaklaşımıyla biz bu sorunu ruhsatlandırma aşamasında da idare olarak elimizden gelen her türlü desteği ve kolaylığı sağlayarak çözebileceğimiz düşüncesindeyiz. Karşılıklı istişare ederek kamusal anlamda kırmızı çizgilerimizi belirleyerek vatandaşımızı bu legal alanda faaliyet göstermeye teşvik ederek çözeceğimize inanıyoruz."

Kaynak: ANKA / Yerel

İhsan Selim Baydaş Selim Rize Yerel yönetim Çevre Turizm Yerel Güncel Haberler

Muharrem İnce, genel merkez binasının kapısına kilit vurdu

Muharrem İnce, genel merkez binasının kapısına kilit vurdu

 Kobani Davası'nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı

Kobani Davası'nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı

 ABD'li ünlü şarkıcı Puff Diddy'den sevgilisine şiddet! Otel koridorunda tekme tokat dövdü

ABD'li ünlü şarkıcı Puff Diddy'den sevgilisine şiddet! Otel koridorunda tekme tokat dövdü

Bakmadan Geçme

19 Mayıs Mesajları ve Sözleri! İşte En Güzel 19 Mayıs Şiirleri 19 Mayıs 1919'da ne oldu, 19 Mayıs anlamı ne? 19 Mayıs İZMİR yol koşusu ne zaman nerede yapılacak, şartları ne, yol kaç km (MARATON İZMİR)? 19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? Fury Usyk maçı nasıl izlenir? Tyson Fury Usyk maçı Türkiye yayını var mı? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 18 Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! #128167 Bein Sports CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz nereden izlenir? Canlı maç izleme linki #9917 #128250 CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 18 Mayıs günün maçları nereden izlenir? #9917 #128250 Son Kale Hacıbey filmi oyuncuları kim? Son Kale Hacıbey filmi konusu ne? Son Kale Hacıbey ne zaman, nerede çekildi? #128250 Kırımlı filmi oyuncuları kim? Kırımlı filmi konusu ne? Kırımlı ne zaman, nerede çekildi? #128250 Allah Yazdıysa Bozsun filmi oyuncuları kim? Allah Yazdıysa Bozsun filmi konusu ne? Allah Yazdıysa Bozsun ne zaman, nerede çekildi? #128250 Dominik Cumhuriyeti bayan voleybol milli takım kadrosu ve İnstagram hesapları ne 2024? #129342 Güney Kore bayan voleybol milli takım kadrosu ve İnstagram hesapları ne 2024? Bulgaristan bayan voleybol milli takım kadrosu ve İnstagram hesapları ne 2024? #129342 Dallas Mavericks OKC Thunder NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 19 Mayıs Basketbol NBA CANLI İZLE! #127936
Hakimlerin başörtüsünü gören avukat reddi hakim istedi! Uyuşturucu davası ertelendi

Hakimlerin başörtüsünü gören avukat reddi hakim istedi! Uyuşturucu davası ertelendi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title