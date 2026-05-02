Rize’de ilk Togg taksi hizmete girdi

Rize şehir merkezinde taksicilik yapan Şenol Yazıcı, yerli ve elektrikli otomobil Togg T10F ile hizmet vererek kentte bir ilke imza attı. Yaklaşık 6 yıldır taksicilik yapan Yazıcı, hem yakıt maliyetlerini düşürmek hem de teknolojiye ayak uydurmak amacıyla bu adımı attığını söyledi.

Yakıt maliyetlerini düşüren ve çevreci yapısıyla öne çıkan uygulama, vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü. Rize'de başlayan Togg taksi dönemi, ulaşımda yeni bir sürecin kapısını araladı.

"Bu benim hayalimdi"

Elektrikli taksi kullanma fikrinin uzun süredir aklında olduğunu belirten Şenol Yazıcı, bu kararı bilinçli bir şekilde aldığını ifade etti. Araç değişikliği sürecinde bu fırsatı değerlendirdiğini söyleyen Yazıcı, "Rize'de herhalde ilk oldu bu. Araç değişme niyetim vardı. Mazot masrafları, benzin masrafları ve diğer araç giderlerinden kurtulmak için böyle bir şey düşündüm. Bu benim hayalimdi zaten, taksiciliğe başladığımdan beri aklımdaydı. Gerçekleştirdik, Rize'ye hayırlı olsun. İnşallah önümüzde güzel günler bizi bekliyor" diye konuştu.

15 günde yoğun ilgi gördü

Yeni aracını yaklaşık 15 gün önce kullanmaya başladığını belirten Yazıcı, vatandaşların ilgisinin oldukça yoğun olduğunu dile getirdi. Özellikle çocukların araca büyük ilgi gösterdiğini ifade eden Yazıcı, "Daha 15 gün oldu başlayalı. İnsanların tepkisi çok güzel. Özellikle küçük çocuklar aracı çok beğeniyor. Okul çıkışlarında arayıp özellikle bu araçla gitmek istiyorlar. Tepkiler gerçekten çok olumlu" şeklinde konuştu.

Yakıt maliyeti dikkat çekiyor

Elektrikli aracın en büyük avantajlarından birinin yakıt tasarrufu olduğunu vurgulayan Yazıcı, maliyetlerin ciddi oranda düştüğünü söyledi. Evden şarj etmenin büyük avantaj sağladığını belirten Yazıcı, "Yakıt olarak normal araçlara göre çok daha ekonomik. Evden şarj ettiğiniz zaman maliyet üçte bire hatta dörtte bire kadar düşüyor. Dışarıdan şarj ettiğinizde biraz daha maliyetli oluyor ama yine mazot masrafını geçmiyor. Kışın biraz artıyor ama yine avantajlı" dedi.

"Herkese tavsiye ederim"

Aracından oldukça memnun olduğunu dile getiren Yazıcı, elektrikli araç kullanımının yaygınlaşması gerektiğini belirtti. Teknolojiye ayak uydurmanın önemine dikkat çeken Yazıcı, "Gayet memnunum. Konforlu bir araç. Herkese tavsiye ederim. Teknolojiye herkesin ayak uydurması lazım. Biz de uydurduk, bundan sonra daha da yaygınlaşacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Vatandaşlardan Togg taksiye tam not

Rize'de ilk kez elektrikli Togg T10F ile taksi deneyimi yaşayan vatandaşlar, uygulamadan memnun kaldıklarını dile getirdi. Araca binen yolcuların hem konfor hem de sessiz sürüşten etkilendikleri ifade edildi. Vatandaşlar, Rize'de ilk kez Togg taksiye bindiklerini belirtirken, yerli ve milli aracın şehirde hizmet vermesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Uygulamanın Rize için hayırlı olmasını temenni eden vatandaşlar, bu tür araçların yaygınlaşmasını istediklerini ifade etti.

Rize'de ulaşımda yeni dönem

Rize'de ilk kez bir elektrikli aracın taksi olarak kullanılmaya başlanması, kentte ulaşım alışkanlıklarında yeni bir dönemin habercisi olarak görülüyor. Hem ekonomik hem çevreci olmasıyla dikkat çeken uygulamanın önümüzdeki süreçte yaygınlaşması bekleniyor. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı