Rize'nin Ganalı Laz uşağı sosyal medya fenomeni oldu

Gana'dan gelerek Rize'nin kültürünü öğrendi, horon oynarken verdiği komutlarla sosyal medyada büyük ilgi görüyor

RİZE - Ganalı genç 5 yıl önce üniversite eğitimi için geldiği Rize'nin kültürünü öğrenerek sosyal medyada fenomen oldu.

Batı Afrika ülkelerinden Gana'dan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin kazanarak Rize'ye gelen 25 yaşındaki 5. Sınıf öğrencisi Abdulai Yahaya çalışmak için yazları Çamlıhemşin'in Behice Köyü'ndeki bir otelde işe başladı. Yazları okul harçlığını çıkarmanın peşinde olan Yahaya, hem işini yaptı hem de tulum eşliğinde horon oynayanları izledi. Bir süre sonra horonu çözen Ganalı horon halkasına girip, onlarla birlikte oynamaya başladı. Bir gün horondaki komutçunun gelmemesiyle talihi değişen Yahaya, horondaki komutçunun yerini alarak turistlerin gözdesi oldu. Gana'dan gelerek Rize'nin kültürünü öğrenen Yahaya, horonu, türküleri ve horondaki komutlarıyla şimdi Rizelilere bile taş çıkartıyor.

Okuldaki ilk yılında Türkçe öğrendiğini ama sonrasında kendisini daha da geliştirdiğini ifade eden Yahaya "Normalde okulda Türkçe kurs alıyoruz. İlk yıl öğrendikten sonra fakülteye geçiyoruz. Öyle öğrendim Türkçeyi. Tüm yazları Rize'de geçiriyorum. Geldiğimden beri Gana'ya hiç gitmedim. Yaz aylarında Rize'de otellerde çalışıyorum" dedi.

Komutçu çocuğun gelmemesiyle kendisinin artık horonları kendisinin kurmaya başladığını sözlerine ekleyen Yahaya "4-5 yıldır bu otelde çalışıyorum. İlk çalıştığım zamanlar her akşam oynuyordular, bende sadece çalışıyordum ve izliyordum. Müzik ritmi kulağıma çok hoş geliyordu. Bir gün patron 'Sende gir oyna' dedi. Girdim, oynuyoruz, dönüyoruz, hoşuma gidiyor. İkinci gün de girdim, sonra oynaya oynaya öğrenmeye başladım. Türküleri hareketleri falan öğrendim. Bir gün komutçu çocuk gelmedi. Patron 'Sen bu horonu oynatırsın' dedi. Başladık, oynadık, güzel oldu. Sonra kendimi biraz daha geliştirdim ve şimdi ben kendim oynatıyorum" ifadelerini kullandı.

Horon oynadığı, türkü söylediği ve horonda komut verdiği videoları sosyal medyada paylaşınca bir anda insanların şaşırdığını ve kendisine ilginin arttığını ifade eden Yahaya "3-4 yıldır oynuyordum ama fazla paylaşmıyordum. Şimdi paylaşmaya başlayınca insanlar beğendi. Bende şaşırdım, yurt ışından bile yazanlar oluyor. Her gün takipçim arttıkça bende şaşırıyorum. 4 yıldır aynı işi yapıyordum ama bu yıl böyle patladı videolar. Afrika'dan geldim, böyle bir kültür öğrendim, oynuyorum, insanlar şaşırıyor. Bir de iyi horoncuyum tabi. Kıskananlar da oluyor ama çoğu beğeniyor. Kendi sayfamda bir video paylaştım ve 2 gün içerisinde 1 milyon izlenme oldu. Bende çok şaşırdım. Çok büyük bir hedefim yok. Sadece kültürü yaşatmaya çalışıyorum. Artık bizde Laz olduk. Kültürü sevdik, böyle yaşatmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"O artık Laz oldu"

Abdulai Yahaya'nın çalıştığı otelin işletmecisi olan Hatice Kaptan, Yahaya'dan manevi evladımız diye bahsederek "Yahaya bizim manevi çocuğumuz oldu artık. İlk Türkiye'ye geldiği yıl tanıştık. Bölgemizde ki personel sıkıntısından ötürü İl Kültür Turizm Müdürlüğü bir fuar yapmıştı ve orada başvurular ile tanıştık. Bizimle çalışmaya başladı ve çok çabuk Türkçeyi öğrendi. Çok çabuk kültürümüzü öğrendi. Bir Baktık ki horonlarda önce oyuncu olarak girdi ama sonra oyun vurmaya, kurmaya başladı. Çok çabuk algılayan, çok çabuk öğrenen biri. Atma Türkülerimizi de çok çabuk öğrendi. Burada bunları yapa yapa bir anda sosyal medyanın da etkisiyle fenomen oldu. Kışları da başka etkinliklere katılarak daha da tanınır hale geldi. O artık Laz oldu, Laz uşağı oldu" dedi.