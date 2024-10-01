Üye Girişi
Haberler

Rize'de Millet Bahçesi İçin Kamulaştırma Mücadelesi Devam Ediyor

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize Güneysu'da Vahdet Erdoğan, fabrikasının 'kamulaştırılmasına' karşı hukuk mücadelesini sürdürüyor. İcra memurlarına fabrikaya girmeleri için izin vermeyen Erdoğan, mahkeme kararlarının bağlayıcı olduğunu vurgulayarak yaşananların hukuksuz olduğu eleştirisinde bulundu. İcra memurları, yapılacak olan keşif ve mahkeme kararına kadar fabrikadan ayrıldılar.

GENÇAĞA KARAFAZLI

(RİZE) – Rize Güneysu'da Vahdet Erdoğan'ın millet bahçesi yapılması için fabrikasının 'kamulaştırılmasına' karşı verdiği hukuk mücadelesi devam ediyor. Polis eşliğinde gelen icra memurlarına tepki göstererek fabrikaya girmelerine izin vermeyen Erdoğan, "Polisi buraya göndermek için kaymakam beyin, valinin emir vermesi lazım. Getirsinler yazılı emirlerini. Mahkeme karar verecek, mahkemenin kararları hepimizi bağlayıcıdır. Benim mahkeme kararlarına saygım var" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine yapılmak istenen Millet Bahçesi için Mevsim Çay Fabrikası'nın yanı sıra birçok işyeri hakkında da 'kamulaştırma' kararı verildi. Mevsim Çay Fabrikası sahibi Vahdet Erdoğan, kamulaştırma kararına karşı dava açtı. Fabrikasıyla ilgili 'cebri kamulaştırma' kararı verilmesinin ardından Vahdet Erdoğan, daha önce çay fabrikasının bulunduğu alana iki kez gelen bilirkişi heyetini fabrika bahçesine sokmadı. Yaşanan bu gelişmenin ardından Rize 2. Asliye Hukuk Mahkemesi fabrikanın boşaltılması yönünde karar verdi. Vahdet Erdoğan bu karara da itiraz edince mahkeme bu kez üçüncü kez bilirkişi heyeti oluşturarak fabrikada tespit yaptırdı. Erdoğan, bu karara karşı Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi'ne itiraz etti.

Erdoğan, mahkemeden karar çıkmadan icra memurlarının polis eşliğinde fabrikaya gelmesine "Yapılanlar hukuk dışıdır" diyerek tepki gösterdi.

"Benim mahkeme kararlarına saygım var"

İcra memurları ve polislerin fabrikaya girmesine izin vermeyen Erdoğan, Güneysu İlçe Kaymakamı Muhammet İkbal Yelek'i telefonla arayarak yapılanların hukuksuz olduğunu söyledi. Erdoğan, yaşananların ardından şunları ifade etti:

"İcra memurları buraya hukuksuz geldiler. Bizim buranın kamulaştırma kararı neticesinde Asliye Hukuk Mahkemesi buranın kamulaştırılmasına karar verdi buranın millet bahçesi yapılması için. Ben de hepsine itiraz ettim. Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi vermiş olduğu kararda 'Yapılan istinaf başvurusunun yerinde olduğundan mahkemenin kararının kaldırılması, dosyanın mahkemesine iadesine yeniden keşif yapılarak hüküm kurulmasına' dedi ve dokuzuncu ayın ikisine keşif günü verdi. Dokuzuncu ayın ikisinde keşif geldi yapıldı mahkeme geldi bilirkişi heyetiyle beraber keşfi yaptılar. Fabrikayı gezdi gördüler ve bilirkişiler zaman istedi rapor çıkarmak için. Şimdi netice olarak, bilirkişi raporu daha çıkmadan, mahkeme hüküm kurmadan icra müdürlüğü almışlar polisleri gelmişler buraya, 'illa fabrikayı boşaltacağız' diyorlar. Nasıl boşaltırsın burayı? Polisi buraya göndermek için kaymakam beyin, valinin emir vermesi lazım. Getirsinler yazılı emirlerini. Mahkeme karar verecek mahkemenin kararları hepimizi bağlayıcıdır. Benim mahkeme kararlarına saygım var."

Uzun süre yaşanan tartışmaların ardından icra memurları, Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi'nde 17 Ekim 2024 tarihinde görülecek davanın beklenmesine karar vererek görevli polis memurlarıyla beraber fabrikadan ayrıldı.

Rize'de Millet Bahçesi İçin Kamulaştırma Mücadelesi Devam Ediyor
Kaynak: ANKA / Yerel

Vahdet Erdoğan Yerel Haberler Mahkeme Güneysu Polis Hukuk Yerel Rize Çay

Yeni yasama yılı başlıyor! Meclis bahçesinden canlı yayındayız

Yeni yasama yılı başlıyor! Meclis bahçesinden canlı yayındayız

 Hizbullah'tan, Tel Aviv'deki MOSSAD karargahına misilleme saldırısı

Hizbullah'tan MOSSAD karargahına misilleme saldırısı

 İsrail'in harekatı sonrası Lübnan'dan kaçanlar Türkiye'ye akın etti

İsrail'in kara harekatı sonrası akın akın Türkiye'ye geliyorlar
Polis, Cem Garipoğlu'nun kabrinin bulunduğu mezarlıkta nöbet tutuyor

Cem Garipoğlu kararı sonrası mezarlıkta dikkat çeken görüntü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 1 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır? Ehliyet yenileme randevu ekranı! Trafik cezalarına zam mı geliyor? Trafik cezası zam oranı ne oldu? 2 Ekim Zonguldak hava durumu | Zonguldak'ta hava nasıl olacak? Zonguldak günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Melisa Döngel ile Kerem Atakan Kesgin sevgili mi? Melisa Döngel'in sevgilisi Kerem Atakan Kesgin kimdir? 1 Ekim Zonguldak hava durumu | Zonguldak'ta hava nasıl olacak? Zonguldak günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Twente - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe UEFA maçı hangi gün? Son dakika: İsrail Şam'ı vurdu mu? İsrail Şam'ı neden vurdu? Lübnan Türkiye arası kaç km? Lübnan Türkiye'ye yakın mı? ARA TATİL NE ZAMAN? Okullar ne zaman kapanacak? 2024 İlk ara tatil tarihi ne zaman? Beşiktaş'ın UEFA Avrupa maçı ne zaman? Beşiktaş Frankfurt maçı saat kaçta, hangi kanalda?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });