Yabancı dansçıların tahta arabalarla yarışı renkli görüntülere sahne oldu
Rize'deki Tulum ve Halk Dansları Festivali kapsamında 12 ülkeden gelen 450 dansçı, tahta arabalarla yarışarak eğlenceli vakit geçirdi.
Rize'ye farklı ülkelerden gelen dansçılar tahta arabalarla yarışarak eğlenceli vakit geçirdi.
Bu yıl 15.'si gerçekleşen Tulum ve Halk Dansları Festivali içn Rize'ye gelen dansçılar, Ardeşen ilçesinin Işıklı Köyü Konaktepe Mahallesi'nde Rize'ye özgü tahta arabalarla yarıştı.
12 ülkeden Rize'ye gelen 450 dansçı, erkekler ve kadınlar kategorilerinde seçtikleri temsilcilerle yarışa katıldı. Yarışlar renkli görüntülere sahne oldu. - RİZE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı