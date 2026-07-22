Haberler

Yabancı dansçıların tahta arabalarla yarışı renkli görüntülere sahne oldu

Yabancı dansçıların tahta arabalarla yarışı renkli görüntülere sahne oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rize'deki Tulum ve Halk Dansları Festivali kapsamında 12 ülkeden gelen 450 dansçı, tahta arabalarla yarışarak eğlenceli vakit geçirdi.

Rize'ye farklı ülkelerden gelen dansçılar tahta arabalarla yarışarak eğlenceli vakit geçirdi.

Bu yıl 15.'si gerçekleşen Tulum ve Halk Dansları Festivali içn Rize'ye gelen dansçılar, Ardeşen ilçesinin Işıklı Köyü Konaktepe Mahallesi'nde Rize'ye özgü tahta arabalarla yarıştı.

12 ülkeden Rize'ye gelen 450 dansçı, erkekler ve kadınlar kategorilerinde seçtikleri temsilcilerle yarışa katıldı. Yarışlar renkli görüntülere sahne oldu. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Genel af, şahsa özel af yok

Öcalan'a af mı geliyor? TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan açıklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte gözaltına alınan Fatma Soydaş'ın aylık kazancı

Aylık kazancı dudak uçuklattı

Arda Güler Real Madrid'i ateşe verdi! Şimdi Mourinho düşünsün

Arda Güler Real Madrid'i ateşe verdi! Şimdi Mourinho düşünsün
Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 9 yaralı

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
İran'dan kara harekatı sinyali! İki ülkenin ismi verildi

Kara harekatı sinyali! İki ülkenin ismi verildi
3 yaşındaki Leyla'nın ölümünde kan donduran detaylar! Vicdansız amca neler yapmış neler

Leyla'yla ilgili kan donduran detaylar! Amca neler yapmış neler
Sivas'ta kene yüzünden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi

Ölü sayısı 10'a yükseldi, 13 kişi tedavi altında
Yaptığını görenler ''Helal olsun Ziyech'' demeden edemiyor

Yaptığını görenler ''Helal olsun sana'' demeden edemiyor