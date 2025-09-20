Haberler

Rize'de Tır Devrildi, Karadeniz Sahil Yolu Ulaşıma Kapandı

Rize'nin Ardeşen ile Pazar ilçeleri arasında gerçekleşen tır kazası sonrası, Karadeniz Sahil Yolu'nun Trabzon'a gidiş yönü trafiğe kapandı. Yaralananlar hastaneye kaldırılırken, can kaybı olmadığı bildirildi.

(RİZE) - Rize'nin Ardeşen ile Pazar ilçeleri arasındaki Karadeniz Sahil Yolu'nda, bir tırın devrilmesi sonucu yolun Trabzon'a gidiş yönü ulaşıma kapandı.

Rize'nin Ardeşen ile Pazar ilçeleri arasındaki Karadeniz Sahil Yolu'nda, bugün saat 18.15 dolayında bir tırın devrilmesi sonucu yolun Trabzon'a gidiş yönlü ulaşıma kapandı.

Kazanın ardından bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralananlar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, olayda can kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Ekipler hem yaralılara müdahale etti hem de yolu trafiğe açmak için çalışma başlattı.

Yetkililer, sürücüleri alternatif güzergahları kullanmaları konusunda uyardı.

Kaynak: ANKA / Yerel
