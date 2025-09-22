Haberler

Rize'de Sel ve Heyelanlar Sonrası Havadan Yardım Seferberliği

Rize'de Sel ve Heyelanlar Sonrası Havadan Yardım Seferberliği
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi, hafta sonu etkili olan yağışların ardından sel ve heyelanlardan büyük zarar gördü. Ulaşımın havadan sağlandığı bölgeye askeri helikopterlerle yardımlar gönderiliyor.

Rize'de hafta sonu etkili olan yağışların ardından özellikle Çamlıhemşin ilçesi selden ve heyelanlardan büyük zarar gördü. İlçenin Ayder Yaylası ve Kaçkarlar'ın eteklerindeki yaylalar ile ulaşımı sel ve heyelanlar nedeniyle yollar kapanınca bölgeye ulaşım havadan sağlanıyor.

İlçeye bağlı birçok köy ve yaylaya kara yolu ile ulaşım sağlanamazken, havanın dün öğleden sonra açması ile birlikte Rize Artvin Havalimanı'ndan askeri helikopterlerle yardımlar taşınmaya başladı.

Bölgeye 5 askeri helikopter gönderilerek havadan yardım çalışmaları başlatıldı. Rize Artvin Havalimanı, yardım ve koordinasyon merkezi haline getirildi. Sağlık ekipleri, gıda, içecek ve temel ihtiyaç malzemeleri havalimanından bölgeye helikopterlerle taşınıyor. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
