Bu da Rizeli gençlerin kar eğlencesi

Rize'de yağan karı fırsat bilen 2 kafadarın cipin arkasına bağladıkları branda ile yol boyunca kaydıkları anlar, renkli görüntülere sahne oldu.

Rize'de şiddetli kar yağış kenti beyaza bürüdü. Yaylalarda 1 metreyi aşan kar fotoğraf tutkunlarına kartpostallık görüntüler verirken adrenalin tutkunlarına da keyifli dakikalar yaşattı. Adrenalin tutkunu Oğuz Bal ve Volkan Aytaç isimli 2 arkadaş, yağan karı fırsat bilerek Rize'nin İkizdere ilçesindeki Sivrikaya Yaylası'na çıktı. 4x4 araçlarının arkasına bir ip vasıtası ile branda bağlayan 2 kafadar, yanlarında bulunan diğer arkadaşlarından aracı sürmesini rica etti. Brandanın üzerinde oturan 2 kafadar arabanın da kendilerini çekmesiyle karda kayarak keyifli anlar yaşadı. Sürücü olan arkadaşlarına 'biraz yavaş gitsene vicdansız' diye seslenseler de bununla da yetinmeyen ikili bu kez brandanın üzerinde ayağa kalktı. Ayakta da kaymayı başaran Aytaç ve Bal'ın o anları renkli görüntülere sahne oldu. - RİZE