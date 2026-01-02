Haberler

Bu da Rizeli gençlerin kar eğlencesi

Bu da Rizeli gençlerin kar eğlencesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rize'de yoğun kar yağışı sonrası 2 arkadaş, 4x4 araçlarının arkasına bağladıkları branda ile heyecan dolu anlar yaşadı. Karla kaplı yaylada yapılan bu eğlenceli etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Rize'de yağan karı fırsat bilen 2 kafadarın cipin arkasına bağladıkları branda ile yol boyunca kaydıkları anlar, renkli görüntülere sahne oldu.

Rize'de şiddetli kar yağış kenti beyaza bürüdü. Yaylalarda 1 metreyi aşan kar fotoğraf tutkunlarına kartpostallık görüntüler verirken adrenalin tutkunlarına da keyifli dakikalar yaşattı. Adrenalin tutkunu Oğuz Bal ve Volkan Aytaç isimli 2 arkadaş, yağan karı fırsat bilerek Rize'nin İkizdere ilçesindeki Sivrikaya Yaylası'na çıktı. 4x4 araçlarının arkasına bir ip vasıtası ile branda bağlayan 2 kafadar, yanlarında bulunan diğer arkadaşlarından aracı sürmesini rica etti. Brandanın üzerinde oturan 2 kafadar arabanın da kendilerini çekmesiyle karda kayarak keyifli anlar yaşadı. Sürücü olan arkadaşlarına 'biraz yavaş gitsene vicdansız' diye seslenseler de bununla da yetinmeyen ikili bu kez brandanın üzerinde ayağa kalktı. Ayakta da kaymayı başaran Aytaç ve Bal'ın o anları renkli görüntülere sahne oldu. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih vererek duyurdu: Trump ile görüşeceğim

Erdoğan tarih vererek duyurdu: Trump ile görüşeceğim
Türkleri yıkan banka soygunu! Tam 30 milyon dolar çalındı

Türkleri yıkan banka soygunu! Tam 30 milyon dolar çalındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayıp Elif olayında yeni gelişme: Gözaltına alınan sevgili ve arkadaşı adli kontrolle serbest kaldı

Kamp alanında kaybolan genç kadının sevgilisi ile ilgili yeni gelişme
2 aylık bebeğin açlıktan öldüğü vahşette komşu konuştu: Eve erkekler girip çıkıyordu

2 aylık bebeğin açlıktan öldüğü vahşette komşu konuştu: Erkekler...
Galatasaray ile anılan Umut Tohumcu, yeni takımına imzayı attı

Galatasaray ile anılan genç yıldız yeni takımına imzayı attı
Paylaşımları bomba: İşte Kadıköy Boğası'nın 'Nişanlım' dediği Rabia

Paylaşımları bomba: İşte Kadıköy Boğası'nın "Nişanlım" dediği Rabia
Kayıp Elif olayında yeni gelişme: Gözaltına alınan sevgili ve arkadaşı adli kontrolle serbest kaldı

Kamp alanında kaybolan genç kadının sevgilisi ile ilgili yeni gelişme
İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firariyi ziyaret etti! 20 çocuğu ile poz verdi

İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firariyi ziyaret etti
Cem Yılmaz'ın '38 yaş' esprisi tepki çekti, İrem Derici'den destek gecikmedi

Cem Yılmaz'ın esprisi tepki çekti, İrem Derici'den destek gecikmedi