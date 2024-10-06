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Rize'de Kadına Şiddet Protestosu Beklenen İlgiyi Görmedi

Rize'de Kadına Şiddet Protestosu Beklenen İlgiyi Görmedi
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Rize'de bir grup genç, kadına şiddete karşı düzenledikleri protestoya beklenenin çok altında bir katılım olduğunu belirtti. Gençler, kadın cinayetlerinin durması için sokakta vatandaş toplamaya çalıştı.

Rize'de bir grup gencin kadına şiddete karşı düzenlediği protesto beklenen ilgiyi görmedi.

Rize'de bir grup genç tarafından kadına şiddete karşı protesto düzenlendi. Gençlerin sosyal medyadan duyurusunu yaptığı eyleme beklenen ilgi ise olmadı. Rize Valiliği önünde düzenlenen eyleme kendilerinden başka kimsenin katılmadığını gören gençler, bu kez sokaktan vatandaş toplamaya başladı. Programda konuşan Ezel Ekşi isimli lise öğrencisi, "Burada yine içimizi acıtan bir olayın ardından toplandık. Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner için. İki genç kadın Semih Çelik isimli bir cani tarafından katledildi. Çelik, ardından Fatih ilçesi Edirnekapı surlarından atlayarak intihar etti. Bu korkunç olay bir kez daha bize kadın cinayetlerinin durmaksızın devam ettiğini gösteriyor. Semih Çelik'in geçtiğimiz yıl çektiği videoda kızı uzun süre rahatsız ettiğini ve öldürmeye çalıştığını itiraf ettiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Grup, kadın cinayetlerine karşı slogan atarak olaysız şekilde dağıldı.

"Sayının azlığı yine Rize'yi utandırıyor"

Programın ardından katılımın az olması nedeniyle sitem eden Ezel Ekşi, "Kadın katliamlarına dur demek için toplandık. Kadın sayısı oldukça az. Yoldan kadın döndürdük. Son dakika burası bomboş. Gelen kadınların da hepsi şokta, biz daha çok bekliyorduk. Rize ili kadınları kendilerine sahip çıkmadılar. Kendi seslerini duyurmak için buraya gelmediler. Bütün kadınlar, hepimiz şoktayız. Sayının azlığı yine Rize'yi utandırıyor. Bu şekilde bir dur demek istedik fakat istediğimiz topluluğa ulaşamadık, şoktayız. Ben sabaha kadar uyumadım. Ben hemcinsimin parçalanmış halini haber sayfalarında gördüm. Herkes sosyal medyada paylaşıyor ama gördüğümüzde topluluk gerçekten çok az" dedi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler Politika Kadın Yerel rize

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