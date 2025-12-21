Haberler

Ardeşen'de Kaçak Silah Atölyesine Baskın: 3 Gözaltı

Güncelleme:
Rize'nin Ardeşen ilçesinde, kaçak silah üretimi yaptığı belirlenen 3 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah ve atölye ekipmanları ele geçirildi.

(RİZE) - Rize'nin Ardeşen ilçesinde kaçak şekilde silah üretimi yaptığı belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

Rize İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucu kaçak şekilde silah üretildiği belirlenen atölyeye operasyon düzenlendi. Burada 3 tabanca, tabanca gövdeleri, namlular, yaylar, tetik parçaları, şarjörler, çeşitli silah aksesuarları ile matkap, boya fırını, mengene, spiral makinesi gibi atölye ekipmanları bulundu. Ayrıca çok sayıda kovan ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonda A.A. (35), M.A. (30) ve H.A. (50) gözaltına alındı.

Kaçak üretim yapılan atölye mühürlendi, şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
Haberler.com

