Rize'de Atalar Geleneğiyle Bayramlaşma Dikkat Çekti

Rize'de Atalar Geleneğiyle Bayramlaşma Dikkat Çekti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'nin Ardeşen ilçesindeki Işıklı Meyvalı Mahallesi sakinleri, bayram namazı sonrası hasta ve yaşlıları ziyaret ederek bayramlaşma geleneğini sürdürdü. Mahallede haneler ziyaret edilirken, geleneksel ikramlar dağıtıldı ve çocuklara bu gelenek aşılanmaya çalışıldı.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde Işıklı Meyvalı Mahallesi sakinleri, atalarından gelen bayramlaşma geleneğini bu yıl da sürdürdü.

Ardeşen ilçesine bağlı Işıklı Meyvalı Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, atalarından gelen bayramlaşma geleneğini bu yıl da sürdürdü. Bayram namazı sonrası hasta ve yaşlıları evlerinde ziyaret eden mahallelilerin bayramlaşması, köyün alt kısmından başlayarak mahalle boyunca kalabalıklaşarak devam ediyor. Hiçbir küskünlüğün olmadığı mahallede yaklaşık 100 hane ziyaret edilerek, herkesle toplu olarak bayramlaşılıyor. Evlerin ziyareti esnasında da geceden hazırlanan ikramlar kapıya bayramlaşmak için gelen komşulara dağıtılıyor. Evlerin kapılarında ise ayrıca herkese için haşlanmış yumurtalar hazırlanıyor. Toplanan haşlanmış yumurtalar ile sonrasında mahalleli hangisinin kırılıp kırılmadığına dair kendi aralarında yarışıyor. Bir vatandaşın çay alım yerinde balkon konuşması ile gün sonlanıyor. Atalarından gelen bayramlaşma geleneğini her yıl sürdürmeye çalışan mahalle halkı, çocuklarına da bu geleneği aşılamaya çalışıyor. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
269 kişiye mezar olan sitenin firari müteahhidi Sırbistan'da ölü bulundu

269 kişiye mezar olan sitenin firari müteahhidi ölü bulundu
Bakan Yerlikaya: Arefe gününde 23 bin 275'ine hız ve radar işlemi yapıldı

Kaç araca radar cezası kesildi? Merak edilen cevap Yerlikaya'dan geldi
İlçenin en ünlü kasabındaki skandal ifşa oldu, vatandaş panik içinde

İlçenin en ünlü kasabındaki skandal ifşa oldu, vatandaş panik içinde
Saadet Işıl Aksoy 3 buçuk dakika boyunca soğuk su küvetinde kaldı

Güzel oyuncu trendlere uydu! Yüzündeki şok ifadesine dikkat
İnfaz yasasıyla tahliye olan genç: Babamın da çıkmasını istiyorum

İnfaz yasasıyla tahliye olan genç, Erdoğan'a seslendi: Onu da çıkarın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dries Mertens'e fahri Napoli vatandaşlığı verildi

Mertens'e fahri vatandaşlık verildi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Suudi Arabistan'dan Avrupa'ya! Yüzde 90 daha az maaşla döndü

Suudi Arabistan'a gittiği için eleştiriliyordu, Avrupa'ya geri döndü
14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı

14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı
Guatemala'daki Fuego Yanardağı patladı: 500'den fazla kişi tahliye edildi

Ülke felaketi yaşıyor! Yüzlerce kişi tahliye edildi, 39 okul kapatıldı
Esad rejiminin yıkılmasının ardından Emevi Camii'nde ilk Kurban Bayramı namazı

Esad rejimi sonrası ilk! Yüzlerce kişi akın etti
Pelin Akil, kolunu ısıran keneyi kendisi çıkardı! Hastanelik oldu

Geceyi hastanede bitirdi! Ünlü oyuncuyu kene ısırdı
Nedeni de belli! Galatasaray'ın yıldız golcüsünden ayrılık kararı

Nedeni de belli! Galatasaray'ın yıldız golcüsünden ayrılık kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.