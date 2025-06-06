Rize'de Atalar Geleneğiyle Bayramlaşma Dikkat Çekti

Rize'nin Ardeşen ilçesinde Işıklı Meyvalı Mahallesi sakinleri, atalarından gelen bayramlaşma geleneğini bu yıl da sürdürdü.

Ardeşen ilçesine bağlı Işıklı Meyvalı Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, atalarından gelen bayramlaşma geleneğini bu yıl da sürdürdü. Bayram namazı sonrası hasta ve yaşlıları evlerinde ziyaret eden mahallelilerin bayramlaşması, köyün alt kısmından başlayarak mahalle boyunca kalabalıklaşarak devam ediyor. Hiçbir küskünlüğün olmadığı mahallede yaklaşık 100 hane ziyaret edilerek, herkesle toplu olarak bayramlaşılıyor. Evlerin ziyareti esnasında da geceden hazırlanan ikramlar kapıya bayramlaşmak için gelen komşulara dağıtılıyor. Evlerin kapılarında ise ayrıca herkese için haşlanmış yumurtalar hazırlanıyor. Toplanan haşlanmış yumurtalar ile sonrasında mahalleli hangisinin kırılıp kırılmadığına dair kendi aralarında yarışıyor. Bir vatandaşın çay alım yerinde balkon konuşması ile gün sonlanıyor. Atalarından gelen bayramlaşma geleneğini her yıl sürdürmeye çalışan mahalle halkı, çocuklarına da bu geleneği aşılamaya çalışıyor. - RİZE