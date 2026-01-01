Haberler

Rize'de Aranan 59 Kişi Yakalandı

Güncelleme:
Rize İl Emniyet Müdürlüğü, son bir ayda haklarında arama kararı bulunan 59 kişiyi yakalayarak adli işlemler başlattı. Yakalananlardan 29'u cezaevine gönderildi.

HABER: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE) – Rize İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir ayda yürütülen çalışmalar kapsamında, haklarında arama kararı bulunan çok sayıda kişi yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından 28 Kasım 2025 – 28 Aralık 2025 tarihleri arasında "aranan şahısların yakalanmasına" yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, toplam 59 şahıs yakalanarak haklarında gerekli adli işlemler yapıldı.

Yakalanan şahıslardan; 1–5 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 22 kişi, 5–10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi, 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi olmak üzere toplam 29 kişi cezaevine teslim edildi.

Cezaevine gönderilen 29 şahıstan; 4'ünün uyuşturucu madde ticareti yapma, kullanma ve bulundurma, 2'sinin hırsızlık, 1'inin dolandırıcılık, 1'inin ise kasten öldürme suçlarından arandığı öğrenildi.

Rize İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, il genelinde huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik suç ve suçluyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: ANKA / Yerel
