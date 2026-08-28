Haberler

Meyvalı Mahallesi'nde 30 Ağustos Coşkusu: Tekne Turu, Horon ve Havai Fişek

Meyvalı Mahallesi'nde 30 Ağustos Coşkusu: Tekne Turu, Horon ve Havai Fişek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Meyvalı Mahallesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı, geleneksel etkinliklerle kutlandı. Mahalle sakinleri, Türk bayrakları ve mavi balonlarla denizde tekne turu yaptı, ip çekme yarışı düzenledi. Akşam saatlerinde ateş etrafında toplanan vatandaşlar, tulum eşliğinde horon oynayıp İzmir Marşı'nı söyledi. Kutlamalar, denize girilmesi ve havai fişek gösterisiyle sona erdi.

Haber: Gençağa KARAFAZLI

RİZE – Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Meyvalı Mahallesi'nde vatandaşlar, her yıl olduğu gibi bu yıl da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlamalar, mahalle sakinlerinin yoğun katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu.

Kutlamalar kapsamında Konaktepe sahilinde bir araya gelen çocuklar ve vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve mavi balonlarla denizde tekne turu gerçekleştirdi. Etkinlikler sırasında denizde ip çekme yarışması da düzenlendi.

Akşam saatlerinde ise Konaktepe sahilinde yeniden bir araya gelen mahalle sakinleri, yakılan ateşin etrafında toplandı. Ellerinde Türk bayraklarıyla tulum eşliğinde horon oynayan vatandaşlar, hep birlikte İzmir Marşı'nı söyledi.

Coşku bununla da sınırlı kalmadı. Vatandaşlar daha sonra denize girerek kutlamalara devam etti.

Meyvalı Mahallesi'nde yıllardır sürdürülen 30 Ağustos Zafer Bayramı geleneği, havai fişek gösterisiyle sona erdi. Mahalle sakinleri, milli bayramların birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde yaşatılmasının önemine dikkat çekti.

Kaynak: ANKA
Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke, görevinden istifa etti

Dünya yıldızlarını getiren Trabzonspor'da istifa şoku
Bakan Yumaklı: Orman yangınları açışından 3 gün kritik

3 bölgede kırmızı alarm! Bu tarihlere dikkat, risk artıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bensu Soral, kedisini kaybetti

Bensu Soral'ın acı kaybı! 18 yıldır yanındaydı
Fenerbahçe transferi bitirdi: Oppong, cuma günü İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe transferi bitirdi: Yıldız oyuncu İstanbul'a geliyor
Fidan hocanın paylaşımını görenler yetkilileri göreve çağırdı

Fidan hocanın son paylaşımını görenler yetkilileri göreve çağırdı
Sağlık kontrollerinden geçiyor! Cengiz Ünder'in yeni takımı belli oldu

Sağlık kontrollerinden geçiyor! İşte Cengiz Ünder'in yeni takımı
Bülent Arınç'tan dikkat çeken 'Süleymancılar' çıkışı: Masumiyet karinesi ihlal ediliyor

Bülent Arınç'tan dikkat çeken 'Süleymancılar' çıkışı
Doğal gaz kullanılan tüm evler için geçerli olacak! 5 değişiklik yolda

Doğal gaz kullanılan tüm evler için geçerli olacak! 5 değişiklik yolda
Suriyeli diplomatik pasaport sahiplerine vize muafiyeti Resmi Gazete'de

Türkiye'den komşu ülkeye vize muafiyeti