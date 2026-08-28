Meyvalı Mahallesi'nde 30 Ağustos Coşkusu: Tekne Turu, Horon ve Havai Fişek

Haber: Gençağa KARAFAZLI

RİZE – Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Meyvalı Mahallesi'nde vatandaşlar, her yıl olduğu gibi bu yıl da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlamalar, mahalle sakinlerinin yoğun katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu.

Kutlamalar kapsamında Konaktepe sahilinde bir araya gelen çocuklar ve vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve mavi balonlarla denizde tekne turu gerçekleştirdi. Etkinlikler sırasında denizde ip çekme yarışması da düzenlendi.

Akşam saatlerinde ise Konaktepe sahilinde yeniden bir araya gelen mahalle sakinleri, yakılan ateşin etrafında toplandı. Ellerinde Türk bayraklarıyla tulum eşliğinde horon oynayan vatandaşlar, hep birlikte İzmir Marşı'nı söyledi.

Coşku bununla da sınırlı kalmadı. Vatandaşlar daha sonra denize girerek kutlamalara devam etti.

Meyvalı Mahallesi'nde yıllardır sürdürülen 30 Ağustos Zafer Bayramı geleneği, havai fişek gösterisiyle sona erdi. Mahalle sakinleri, milli bayramların birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde yaşatılmasının önemine dikkat çekti.

Kaynak: ANKA