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Rize açıklarına acil iniş yapan özel uçağın pilotu olan Werner’in AB Sayıştayı kabine şefi olduğu ortaya çıktı

Rize açıklarına acil iniş yapan özel uçağın pilotu olan Werner’in AB Sayıştayı kabine şefi olduğu ortaya çıktı
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Gürcistan’ın Batum kentinden kalkarak motor arızası nedeniyle Rize açıklarına acil iniş yapan özel uçağın pilotu olan Belçika uyruklu Vlasselaer Werner’in aynı zamanda Avrupa Birliği (AB) Sayıştayı Kabine Şefi olduğu ortaya çıktı.

Gürcistan'ın Batum kentinden kalkarak motor arızası nedeniyle Rize açıklarına acil iniş yapan özel uçağın pilotu olan Belçika uyruklu Vlasselaer Werner'in aynı zamanda Avrupa Birliği (AB) Sayıştayı Kabine Şefi olduğu ortaya çıktı.

Rize-Artvin Havalimanı'nın kuzeybatısında, sahilden yaklaşık 4 mil açıkta bugün Batum'dan kalkan bir eğitim uçağının denize acil iniş yaptığı ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri çalışma başlattı. Denize acil iniş yapan uçakta bulunan Belçika uyruklu Vlasselaer Werner ve Christian Peiffer, ekipler tarafından kurtarıldı. Yapılan ilk kontrollerde her iki kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenirken, uçağı pilotu olan Belçika vatandaşı Vlasselaer Werner'in AB Sayıştayı kabine şefi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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