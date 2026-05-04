Ritmin gücü engelleri aştı

Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Meslek Yüksekokulu öğrencileri, engelli bireylerle müzik atölyesinde bir araya gelerek ritmin birleştirici gücünde buluştu. Birlikte müzik üreten gençler ve özel bireylerin yakaladığı uyum, sosyal farkındalık adına örnek bir tablo oluşturdu.

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Burhaniye Meslek Yüksekokulu, toplumda engelli bireylere yönelik farkındalığı artırmak amacıyla anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. GSB Burhaniye Gençlik Merkezi'nde düzenlenen müzik ve ritim atölyesinde, üniversite öğrencileri ile özel bireyler bir araya geldi. Eğitmen eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar; ritim çubukları, vurmalı enstrümanlar ve alkışlarla tempo tutarak ortak bir müzikal dil oluşturdu.

Grup halinde gerçekleştirilen atölye çalışmasında, öğrenciler ile özel bireyler arasında kurulan samimi diyaloglar ve ortaya çıkan pozitif enerji dikkat çekti. Müziğin iyileştirici ve birleştirici gücünün ön plana çıktığı etkinlikte, katılımcılar birlikte hareket etmenin ve üretim yapmanın heyecanını yaşadı.

Etkinliğe katılan ve projeyi değerlendiren Burhaniye MYO Müdürü Prof. Dr. Muammer Bezirgan, öğrencilerin toplumsal konulardaki hassasiyetinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bezirgan, "Katılımcıların birlikte hareket ettiği, birlikte ürettiği ve birlikte eğlendiği bu çalışma; engelli bireylerin sosyal hayata katılımını destekleyen önemli bir farkındalık etkinliği olarak başarıyla gerçekleştirilmiştir. Yüksekokul öğrencilerimizi toplumsal destek konularındaki duyarlılıklarının devamı için her zaman motive etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Burhaniye Gençlik Merkezi'nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona ererken, bu tür projelerin ilçede sosyal uyumu güçlendirmeye devam edeceği vurgulandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

