Reyhanlı'nın tek kadın emlakçısı, 'Vahit abi' diyenlere kadın olduğunu söylüyor

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan 46 yaşındaki Vahide Biricik, çocukluk hayalini gerçekleştirerek 7 yıl önce ticaret hayatına girdi ve emlakçılık yapmaya başladı. İlçenin ilk kadın emlakçısı olan Biricik, kendisini ilk arayan müşterilerinin telefonda "Vahit abi" diye hitap ettiğini belirterek kadın müşterilerinin ise kendisi sayesinde evleri daha rahat gezebildiğini söyledi.

Reyhanlı ilçesi Kuşaklı Mahallesi'nde yaşayan 46 yaşındaki Vahide Biricik, çocukluktan beri aklında olan ticaret yapma hayalini gerçekleştirmek için 2019 yılında kendi işyerini açarak emlakçılık yapmaya başladı. Eşinin desteğiyle birlikte 7 yıl önce emlakçılık yapmaya başlayan Biricik, gün içerisinde emlakçılık yaparken mesaiden geriye kalan zamanlarında 5 çocuğuna annelik yapıyor ve ev işlerini hallediyor. İlçenin tek kadın emlakçısı olma özelliğini taşıyan Biricik'i ilk kez arayan müşteriler kendisine 'Vahit abi' diye seslenirken, kadın müşterileri gönül rahatlığıyla aracına bindirerek evleri gezdiriyor. 7 yıldır hem emlakçılık yapan hem de ev işlerini yapan Biricik, bu işleri yapmasında en büyük destekçisinin ailesi olduğunu söyledi.

"Emlakçı olduktan sonra gönül rahatlığıyla bir kadın, arabama bindirip evleri gezdiriyorum ve onlarda memnun kalıyor"

Çocukluğundan beri ticaret yapma hayali olan ve eşinin desteğiyle emlakçı işyerini açan Vahide Biricik, kendisini arayanların erkek olduğunu düşünerek 'Vahit abi siz misiniz' diye sorduklarını belirterek "Ben 46 yaşında, evliyim ve 5 çocuğum var. Benim Reyhanlı'da iş yerim var ve burada emlakçılık işlerini yürütüyoruz. Eskiden beri çocukluğumdan beri bir ticaret ruhu olduğu için bu işleri yapıyorum. Eşimle beraber emlak işini kurup, yapmaya başladık. Bir kadın olarak işin içinde olmak güzel oluyor. Herkes kadın olarak işi yapmamdan memnun ve kadın müşterilerimizin ihtiyacı vardı. Bir ev alım, satımında önceden kadınlar çekinerek geliyorlardı. Geldiklerinde evleri çekinerek eşleriyle geliyorlar. Emlakçı olduktan sonra gönül rahatlığıyla bir kadın, arabama bindirip evleri gezdiriyorum ve onlarda memnun kalıyor. Konu para işine gelince de eşlere kalıyor. Reyhanlı'da emlakçı olarak beni aradıklarında ben açtığımda ismim Vahide olmasına rağmen 'Vahit abi siz misiniz' diye soruyorlar. Bende onlara kadın emlakçı olduğumu söylüyorum. Reyhanlı'da önceden kadın emlakçı yoktu, beni de erkek emlakçı zannettiklerinde bende kadın emlakçı olduğumu söylüyorum" dedi.

"Sabah 8'de Reyhanlı'da iş kadını olarak 6'dan sonra da gelip kendi evimde hem yemeğime hem de bahçeme bakıyorum"

Mesai saatlerinde emlakçılık yaparken eve geldiğinde ev işlerini yaptığını ifade eden Vahide Biricik, "Ben emlakçılığı 7 yıldır yapıyorum. Dürüst olduktan sonra işlerin hepsi iyi gidiyor ve severek yapıyorum. Reyhanlı'da saat 6'ya kadar emlakçılık işimi yapıyorum, ondan sonra köye gelip bostanlarımla ve bahçelerimle ilgileniyorum. Ev işlerini de yapıyorum, temizlik veya yemek olsun hepsini yapıyorum. Sabah 8'de Reyhanlı'da iş kadını olarak çalışıyorum, 6'dan sonra da gelip kendi evimde hem yemeğime hem de bahçeme bakıyorum. İnandığım ve severek yaptığım için zor olmuyor. Çünkü kadınların gerçekten de ihtiyacı olan şeydi. Bence kadın emlakçıların sayısı artması gerekiyor. Kadınlar öz güvenli ve başarılı olduklarından dolayı herkes bu işi yapar. Kadınların istedikten sonra yapamayacağı şey yoktur. Benim en büyük destekçim eşimdir. Ailem ve çocuklarım her zamanda arkamdalar" şeklinde konuştu.

"Müşteriler işyerine geldikleri zaman benimle muhatap olduklarında ben emlakçı değilim Vahide ablanız emlakçı diyorum"

Eşinin hayallerini gerçekleştirmek için 7 yıl önce önce emlakçı açtıklarını söyleyen Cuma Biricik, "Ben askeriyeden emekli olduktan sonra eşim emlakçılık yapmak istedi, ben de onu destekledim. Şu anda en büyük destekçisi benim. Müşteriler işyerine geldikleri zaman ilk önce beni muhatap zannediyorlardı, ben de onlara emlakçı değilim Vahide ablanız emlakçı diyorum. Adamlar şaşırıyorlardı ve kadın emlakçı mı var diyorlardı. Reyhanlı'da ilk defa böyle bir şey gördük. Sabahları iş yerine gidiyor ve akşam erken geldiğimizde bahçe işleriyle uğraşıyor. Hafta sonunu kendine zaman ayırıyor. Çocuklarla uğraşıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı