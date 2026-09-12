Reuters: Irak, İran’la arasındaki Şelemçe sınır kapısını kapatma kararı aldı

Irak hükümetinin, Suudi Arabistan'a yönelik son İHA saldırılarının ardından Irak- İran arasındaki Şelemçe sınır kapısının kapatılması talimatını verdiği ve saldırıların faillerini bulmak amacıyla geniş çaplı operasyon başlatıldığı bildirildi.

Suudi Arabistan'daki Doğu-Batı Ham Petrol Boru Hattı'nın Irak'tan fırlatıldığı tespit edilen insansız hava araçları (İHA) ile vurulmasının yankıları sürerken, Irak yönetiminden dikkat çeken bir hamle geldi. İngiltere merkezli haber ajansı Reuters'ın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre; Irak hükümeti tedbir amacıyla Irak-İran arasındaki Şelemçe sınır kapısının kapatılması talimatını verdi. Kaynaklar, Suudi Arabistan'ı hedef alan saldırıların faillerini bulmak üzere geniş çaplı operasyon başlatıldığını aktardı.

Suudi Arabistan Irak kaynaklı saldırılara hedef olduğunu açıklamıştı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Doğu-Batı Ham Petrol Boru Hattı'nın Irak'tan fırlatıldığı tespit edilen İHA'lar ile vurulduğunu açıklamış, buna rağmen şimdilik saldırılara misilleme yapılmayacağı belirtilmişti. Bu kararın Iraklı yetkililere kendi topraklarından Suudi Arabistan ve komşu ülkelere yapılan saldırıları önlemek için gerekli tedbirleri alma fırsatı tanımak amacıyla alındığı kaydedilmişti. Saldırılardan kimin sorumlu olduğuna ilişkin detaylı bilgi verilmemişti.

Irak hükümeti saldırıları kınamıştı

Irak Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada ise Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar kınanarak, "Irak hükümeti, topraklarının ve hava sahasının herhangi bir ülkeye yönelik saldırılar için üs olmayacağını bir kez daha yinelemektedir" ifadeleri kullanılmıştı. Saldırılarla ilgili yürütülen soruşturma sonucunda ülkenin Meysan eyaletinde görev yapan Iraklı bir komutanın görevden alındığı bildirilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı