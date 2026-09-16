Reuters: "ABD’li yetkililer hafta sonu Umman’da Husiler ile görüştü"

İngiliz haber ajansı Reuters, ABD'li yetkililerin hafta sonu Umman'da Yemen'deki Husi milislerinin temsilcileriyle görüştüğünü aktardı.

Reuters haber ajansının konuyla ilgili bilgi sahibi 5 kaynağa dayandırdığı haberine göre ABD'li yetkililer, geçtiğimiz pazar günü Umman'da Yemen'deki İran destekli Husi milislerinin temsilcileriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Üç kaynağa göre kamuoyuna duyurulmayan toplantı, Umman'ın başkenti Maskat'taki ABD Büyükelçiliği'nde yapıldı. Görüşmede ABD tarafını büyükelçilik personeli temsil etti. İki kaynak, uzun süredir bölgesel arabuluculuk yapan Umman hükümetinin toplantının düzenlenmesine yardımcı olduğunu belirtti. Habere göre Husiler toplantıda, ABD yetkililerine Amerikan gemilerine saldırma niyetlerinin olmadığını ve ABD ile 2025 ateşkesine bağlı olduklarını dile getirdi. Yemenli bir temsilci, Husilerin İsrail gemilerine veya Suudi Arabistan'a ait olanlar dışındaki herhangi bir ticari gemiye saldırmayacaklarını söyledi. Kaynaklara göre Husilerin heyetinde ABD yaptırımları altında bulunan Maskat'ta görevli üst düzey bir yetkili olan Muhammed Abdüsselam ve bir diğer üst düzey Husi yetkilisi Abdülmelik el-Ajiri de yer aldı.

Husiler geçtiğimiz hafta Yemen'in Kızıldeniz kıyı şeridinin tamamını, tarihi Mocha limanı ve Babülmendep Boğazı'ndaki Perim Adası'nı fiilen ele geçirmişti. 2014 yılında Yemen'in başkenti Sana'yı ele geçiren Husi milisleri, Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon ile çatışmalara devam ediyor.

Mayıs ayında ateşkes anlaşması yapılmıştı

Trump yönetimi, Mart 2025'te Husileri "yabancı terör örgütü" olarak listelemişti. Bu durum, milis gruba verilen desteği suç haline getirdi. Ancak Washington, o zamandan bu yana Husiler ile müzakerelerde bulundu. ABD, geçtiğimiz yıl Kızıldeniz'deki gemilere yönelik saldırıları durdurmak için 2 ay boyunca Husilere saldırmış, daha sonra mayıs ayında ateşkese varılmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı