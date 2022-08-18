Restoranda masasına gelen kediyi çatalla besledi

BURDUR - Burdur'un Bucak ilçesinde bir restoranda yemek yiyen kişi, yanına gelen kediyi çatalla besleyerek karnını doyurduğu anlar duygulandırdı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde çiftçilik yapan Turan Şahin, Burdur'un Buçak ilçesindeki üretim alanlarını ziyaret etti. Şahin daha sonra arkadaşları ile birlikte ilçede bulunan bir restorana giderek akşam yemeği yedi. Bu sırada masaya bir kedinin geldiğini gören Şahin, çatalla kediyi de besledi. Kediyle etini paylaşan Şahin'in bu davranışı taktir topladı.

Yaşananları anlatan Şahin, "Burada yemek yerken bir kedimiz bize misafir oldu. Ben de sordum kedi buraya sonradan yerleşmiş. Dağ kedisiymiş sanırım. Biz de onunla yemeğimizi paylaştık. Paylaşmak güzel bir şey. Sevip, sevilelim. Varlıklara saygılı olalım. Ben bir parça eksik yedim onun da kardı doydu benim de doydu" dedi.