'Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi' eğitim tırı Erzurum'da - Haberler

TESK ve Google.org iş birliğinde sürdürülen "Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi" saha uygulaması Erzurum Havuzbaşı Kent Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve Google.org iş birliğinde sürdürülen "Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi" ile Türkiye'deki restoran ve kafelerin dijital dünyada daha görünür ve rekabetçi hale gelmelerini sağlamak, restoran ve kafeleri çevrimiçi araç ve platformları kullanabilecekleri biçimde geliştirmek, yerel koşullara ve ihtiyaçlara göre hazırlanmış bir çevrimiçi ve çevrimdışı eğitim programının tasarlanması hedefleniyor. Havuzbaşı Kent Meydanı'nda proje çerçevesinde hazırlanan eğitim tırında esnaf katılımı ile eğitim düzenlendi.

Eğitimde, www.esnafakademi.org portalında bulunan "Dijital Pazarlama, Arama Motoru Pazarlama, Sosyal Medya Pazarlama ve Yeni Normalde Pazarlama" ile ilgili konular sunuldu. Kullanıcının ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilebilen bir öğrenme deneyimi sunan esnafakademi.org eğitim portalı içerisinde "Dijital Pazarlama, Arama Motoru Pazarlama, Sosyal Medya Pazarlama ve Yeni Normalde Pazarlama" modülleriyle işletmeler hemen hayata geçirebilecekleri pratik önerileri öğreniyor. Eğitimleri tamamlayarak sertifika alan işletmeci ve çalışanlar çekilişle verilecek 100 tabletten birisini kazanma şansı yakalıyor.

Roadshow hazırlık çerçevesinde eğitim tırı Erzurum'da 1,5 gün kalacak.

Proje çerçevesinde ziyaret gezici tırın programı ise şöyle:

"4-5 Nisan Antalya, 9-10 Haziran Trabzon, 7-8 Nisan Mersin, 20-21 Haziran Kayseri, 11-12 Nisan Adana,23-24 Haziran Konya, 18-19 Nisan Hatay, 4-5 Temmuz Aydın, 25-26 Nisan Gaziantep, 7-8 Temmuz İzmir, 9-10 Mayıs Şanlıurfa, 18-19 Temmuz Manisa, 12-13 Mayıs Diyarbakır, 21-22 Temmuz Bursa, 16-17 Mayıs Malatya, 4-5 Ağustos Eskişehir, 02-03 Haziran Erzurum, 8-9 Ağustos Ankara, 06-07 Haziran Rize, 11-12 Ağustos İstanbul." - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel