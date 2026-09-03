Reşit Kibar, Ölümünün 2. Yılında Cankurtaran'da Anıldı

Haber: U ğur İSTANBULLU

(ARTVİN)- Artvin'in Borçka ve Hopa ilçeleri sınırındaki Cankurtaran'da, ormandaki ağaç kesimi ve mesire alanı projesine karşı yürütülen mücadele sırasında hayatını kaybeden Reşit Kibar, ölümünün 2'nci yılında mezarı başında anıldı.

Cankurtaran'da düzenlenen basın açıklamasının ardından çok sayıda vatandaş, alkış ve sloganlarla Reşit Kibar'ın mezarına yürüdü.

Çifteköprü Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi adına konuşan Dursun Ali Koyuncu, Cankurtaran'daki doğa mücadelesinin ağır bir bedelle sürdürüldüğünü belirterek, "Bugün buranın taşı, toprağı yerindeyse, buradaki ağaçlar duruyorsa, o gün verilen mücadelenin sayesindedir. Reşit Kibar'ın ödediği bedel sayesinde bugün Cankurtaran'da bu temiz havayı soluyabiliyoruz" dedi.

Koyuncu, saldırının yaşandığı gün gerekli güvenlik önlemlerinin alınmadığını savunarak, "O gün gerekli güvenlik önlemleri alınmış olsaydı, bugün bu kaybı vermemiş olacaktık" diye konuştu.

Cankurtaran mücadelesini sürdüreceklerini vurgulayan Koyuncu, "Biz burada yaşadıkça ve bu bedenler burada nefes aldıkça Cankurtaran'ı savunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından Reşit Kibar'ın mezarı başında düzenlenen anmada kardeşi Ali Şükrü Kibar da konuştu. Kibar, "O gün burada kolluk kuvvetleri görevini yapmış olsaydı Reşit abimiz ölmeyecekti. Maalesef bugün mezar başındayız. Acımız da öfkemiz de büyük" dedi.

Konuşmaların ardından saygı duruşunda bulunuldu ve anma sona erdi.

Kaynak: ANKA