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Sokak sanatçısından çocuklara resim boyama dersi

Sokak sanatçısından çocuklara resim boyama dersi
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Kırşehir'de yaşayan Gizem Zileli, hiçbir resim eğitimi almamasına rağmen çocukluk yıllarında keşfettiği yeteneğini, yaz aylarında Kadın Emek Pazarı'nda çocuklarla buluşturuyor. Karakalem ve akrilik boya çalışmaları yapan Zileli, çocukların tablet ve telefondan uzak kalmasını sağlıyor.

Kırşehir'de yaşayan Gizem Zileli, hiçbir resim eğitimi almamasına rağmen çocukluk yıllarında keşfettiği yeteneğini çocuklarla buluşturuyor.

Yaz aylarında Ahi Evran Mahallesi'nde kurulan Kadın Emek Pazarı'nda stant açan Zileli, çocukların tablet ve telefondan uzak vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla onlarla birlikte resim çalışmaları yapıyor.

Türk Dili ve Edebiyatı bölümü mezunu olan Gizem Zileli, eğitim hayatının ardından Kırşehir'de sokak sanatçılığı yapmaya başladığını belirtti. Çocukluk yıllarından itibaren resme ilgi duyduğunu ifade eden Zileli, herhangi bir akademik resim eğitimi almadan çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Kadın Emek Pazarı'nda çocuklarla karakalem ve akrilik boya çalışmaları gerçekleştirdiklerini anlatan Zileli, sanatsal etkinliklerin çocukların hem el becerilerini geliştirdiğini hem de teknoloji kullanımını azaltmaya katkı sunduğunu belirtti. Çocuklarla birlikte keyifli vakit geçirdiklerini belirten Zileli, "Resim yapmaya çocukluk dönemlerimde başlamıştım. Türk Dili ve Edebiyatı okuduktan sonra resim çalışmalarımı daha da geliştirdim. Eğitim hayatımdan sonra Kırşehir'de sokak sanatçılığı yapmaya başladım. Çocuklarla birlikte resim yapıyor, karakalem ve akrilik boya çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Çocuklar hem eğleniyor hem öğreniyor. Aynı zamanda tablet ve telefondan uzak kalmaları da bizi mutlu ediyor" dedi.

Yaz boyunca Ahi Evran Mahallesi'ndeki Kadın Emek Pazarı'nda devam eden etkinlikler, ailelerden de ilgi görüyor. Çocuklar, resim yaparak kendini geliştiriyor hem de sosyal bir ortamda vakit geçirme imkanı buluyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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