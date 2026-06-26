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Eskişehir'de Kerbela Şehitleri Anıldı, Aşure İkram Edildi

Eskişehir'de Kerbela Şehitleri Anıldı, Aşure İkram Edildi
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Eskişehir İl Müftülüğü tarafından Muharrem ayı ve Aşure Günü vesilesiyle düzenlenen programda, Kerbela şehitleri ve Ehl-i Beyt dualarla anılırken, cuma namazı sonrasında vatandaşlara aşure ikram edildi.

Eskişehir İl Müftülüğü tarafından Muharrem ayı ve Aşure Günü vesilesiyle düzenlenen programda, Kerbela şehitleri ve Ehl-i Beyt dualarla anılırken, cuma namazı sonrasında vatandaşlara aşure ikram edildi.

Eskişehir İl Müftülüğü, Odunpazarı ilçesi Reşadiye Caddesi üzerinde bulunan tarihi Reşadiye Camii'nde "Kerbela Şehitleri ve Ehl-i Beyti Anma Programı" gerçekleştirdi. Cuma namazı öncesinde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, dualar yapıldı. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği etkinlikte, cuma namazı öncesinde Eskişehir İl Müftüsü Muharrem Gül, ellerini semaya açarak cemaatle birlikte dua etti. Muharrem ayı ve Aşure Günü'nün öneminden bahseden ve Kerbela'da yaşanan acı hadiseye ve Ehl-i Beyt sevgisine vurgu yapan Müftü Gül, "Bu mübarek günler hürmetine vatanımızı ve milletimizi her türlü afet, musibet, düşman inadından ve sıkıntılardan muhafaza eyle ya Rabbi, her türlü şerden sana sığınıyoruz, bizleri muhafaza eyle. Şehitlerimize rahmetinle, merhametinle muamele eyle Amin" şeklinde dua etti.

Cuma namazının kılınmasının ardından ise Esnaf Odaları Birliği tarafından cami cemaatine ve vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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