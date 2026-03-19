Reşadiye Camii'nde 18 Mart Şehitleri Anma Programı düzenlendi

Eskişehir'de bulunan Reşadiye Camii'nde 18 Mart Şehitleri Anma Programı gerçekleştirildi.

İl Müftülüğü koordinesinde düzenlenen programa çok sayıda vatandaş katıldı. Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Aziz şehitlerin ruhlarına ithafen Mevlid-i Şerif okunması ile devam eden program sonunda, İl Müftüsü Gül tarafından okunan hatimlerin duasını yapıldı. Şehitlerin ruhları için Allah'tan rahmet, gaziler için sağlık ve afiyet dilenirken, birlik ve beraberliğinin daim olması niyazında bulunuldu. - ESKİŞEHİR

