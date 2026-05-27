Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu: "Kurban Bayramı birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştiriyor"

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda birlik, beraberlik, dayanışma ve yardımlaşma kültürüne dikkat çekti.

Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu mesajında, Kurban Bayramı'nın paylaşma, dayanışma ve manevi değerlerin en güzel şekilde yaşandığı müstesna zamanlardan biri olduğunu ifade etti. Bayramların kardeşlik, hoşgörü ve sevgi bağlarını güçlendirdiğini belirten Uslu, toplumsal birlik ve beraberliğin de bu özel günlerde daha da pekiştiğini kaydetti. Bayramların aynı zamanda yardımlaşma kültürünü canlı tutan ve ortak değerleri hatırlatan önemli zamanlar olduğuna dikkat çeken Uslu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kurban Bayramı; paylaşma, dayanışma ve manevi değerlerin en güzel şekilde yaşandığı müstesna zamanlardan biridir. Bu anlamlı günler; kardeşlik, hoşgörü ve sevgi bağlarının güçlenmesine vesile olurken, toplumsal birlik ve beraberliğimizi de daha da pekiştirmektedir. Bayramlar aynı zamanda yardımlaşma kültürümüzü canlı tutan, ortak değerlerimizi hatırlatan özel zamanlardır. Bu vesileyle, Kurban Bayramı'nın başta aziz milletimiz olmak üzere tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyor; bayramınızı en kalbi duygularımla kutluyorum." - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
