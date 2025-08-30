Rektör Uslu'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Mesajı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Rektör Uslu mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zaferi, milletimizin azim, inanç ve kararlılıkla neleri başarabileceğinin en büyük göstergesidir. 26 Ağustos'ta başlayan ve 30 Ağustos'ta büyük bir zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi, yalnızca askeri bir başarı değil, aynı zamanda milletimizin varlık mücadelesinin bir timsalidir.

Tarihe altın harflerle yazılan bu büyük zafer; vatan, bayrak ve istiklal uğruna gözünü kırpmadan mücadele eden kahraman ordumuzun, Türk milletinin birlik ve beraberlik ruhuyla neleri başarabileceğini tüm dünyaya kanıtlamıştır. Bizlere düşen görev, bu aziz emaneti korumak, ülkemizi her alanda daha ileriye taşımak, genç nesillere aynı ruh ve bilinçle aktarmaktır. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyor; aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum." - NİĞDE