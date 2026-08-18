Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir Yeniden Atandı

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın teklifiyle rektörlük görevine yeniden atandı.

Yeniden Düzce Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanmanın onurunu ve sorumluluğunu taşıdığını belirten Prof. Dr. Nedim Sözbir, kendisini bu göreve yeniden layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'a teşekkür etti.

Sözbir, yaptığı açıklamada Yükseköğretim Kurulu camiasına ve süreç boyunca desteklerini esirgemeyen herkese şükranlarını sundu. Görev sürecinde elde edilen tecrübe ve birikimle Düzce Üniversitesi'ni daha ileriye taşımaya devam edeceklerini vurgulayan Sözbir, eğitim, bilim, araştırma ve topluma katkı alanlarında aynı azim ve kararlılıkla çalışacaklarını ifade etti.

Prof. Dr. Nedim Sözbir, yeni dönemin Düzce Üniversitesi, Düzce ve Türkiye adına hayırlı hizmetlere vesile olması temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı