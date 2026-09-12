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Rektör Sözbir başsağlığı mesajı yayınladı

Rektör Sözbir başsağlığı mesajı yayınladı
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Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Iğdır’da görev sırasında meydana gelen kazada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ziyar Koparan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Iğdır'da görev sırasında meydana gelen kazada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ziyar Koparan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Iğdır'da görev sırasında meydana gelen kazada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ziyar Koparan için taziye mesajı yayımladı. Rektör Sözbir mesajında, şehit Ziyar Koparan'a Allah'tan rahmet dileyerek ailesine, yakınlarına, silah arkadaşlarına ve Türk milletine başsağlığı ve sabır temennisinde bulundu.

Kazada yaralanan personellere de acil şifalar dileyen Sözbir, yaralıların en kısa sürede sağlıklarına kavuşmasını temenni etti.

Sözbir, mesajını "Şehidimizin ruhu şad, mekanı cennet olsun; aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadeleriyle tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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