Uşak Üniversitesi Rektörü Şehit Aileleri ve Gazilerle İftarda Buluştu

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, şehit aileleri ve gazi yakını olan öğrencilerimiz ve personelimiz ile üniversitemizde görev yapan gazilerimizle iftarda bir araya geldi.

Uşak Üniversitesi Öğrenci Konağında gerçekleşen iftarda Prof. Dr. Ekrem Savaş'a, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Çavaş ile Rektör Danışmanı Doç. Dr. Fulya Akyıldız da eşlik etti. Vatanı için çarpışan kahramanlar ve onların yakınlarıyla bir arada olmanın mutluluk ve onur verici olduğunu belirten Rektör Savaş, etkinliğe katılan tüm konuklarla tek tek sohbet etti. Şehit ve gazilere Türk Milletinin her zaman minnet borçlu olduğunu söyleyen Rektör Savaş, "Bugün, böyle bir mübarek günde sizlerle birlikte iftar yapmaktan büyük bir onur duyuyorum. Sizler bizim en değerli misafirlerimizsiniz. Türk milleti tarih boyunca; vatanı için, milleti için, bayrağı için, inançları için canını vermekte hiçbir zaman tereddüt etmemiştir. Vatan sevgisi ve fedakarlığın sembolü olan kahraman şehitlerimizin ve gazilerimizin yakınlarının kıymetini devletimiz ve milletimiz her zaman bilecek, hiçbir zaman unutmayacaktır. Bu vesileyle vatanı ve milleti için şehadet şerbeti içen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize uzun ömürler diliyorum." dedi.

İftar programı, okunan dua ile son buldu. - UŞAK