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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

Çolak, mesajında, "Vatanımızı işgal etmeye çalışan düşmanlara karşı Türk milleti olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verdiğimiz mücadele sonucunda kazandığımız 30 Ağustos Zaferi'nin 102. yıl dönümünü gururla kutluyoruz. Bundan bir asır önce büyük Türk milletini ebedi yurdu Anadolu'dan söküp atmayı deneyen emperyalist devletler ve maşaları istilacı Yunan ordusu, 30 Ağustos 1922'de milletimizden aldığı yenilgi ile büyük bir darbe almış ve Anadolu'nun sonsuza kadar Türk ve İslam yurdu olarak kalacağı bir kez daha ispat edilmiştir. Bizlere düşen tarihimizin altın sayfalarından biri olan 30 Ağustos Zaferi'ni gururla kutlarken, çocuklarımıza bu toprakların bin yıldır şehit kanlarıyla sulanarak Türk yurdu kaldığını, iç ve dış düşmanların vatanımıza yönelik hedeflerinden vazgeçmediğini ve saldırmak için bugün dahi hala fırsat kolladığını öğretmektir. Bu düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakarlıklarıyla milletimizin kalbinde ölümsüzleşen aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, milletimizin Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" diye belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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