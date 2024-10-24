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Rektör Prof. Dr. Altun'dan TUSAŞ'a geçmiş olsun ziyareti

Rektör Prof. Dr. Altun'dan TUSAŞ'a geçmiş olsun ziyareti
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun; Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş (TUSAŞ)'ın Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik düzenlenen hain terör saldırısının ardından TUSAŞ'ın Erciyes Teknopark'ta faaliyet gösteren Ar-Ge Ofisi'ne geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun; Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş (TUSAŞ)'ın Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik düzenlenen hain terör saldırısının ardından TUSAŞ'ın Erciyes Teknopark'ta faaliyet gösteren Ar-Ge Ofisi'ne geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun beraberinde ERÜ Rektör Yardımcısı ve Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Oktay Özkan, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Genel Sekreter Yardımcıları Prof. Dr. Afşın Alper Cerit ve Dr. Musa Oktay Kayırga ile birlikte TUSAŞ'ın Erciyes Teknopark'ta faaliyet gösteren Ar-Ge Ofisi'ni ziyaret ettiler.

Ziyarette TUSAŞ'ın Ankara Kahramankazan Tesisleri'ne yönelik düzenlenen hain terör saldırısını kınayan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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