Haberler

Rektör Karamustafa'dan Öğretmenler Günü Mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, '24 Kasım Öğretmenler Günü' dolayısıyla öğretmenlerin önemini vurguladı ve tüm öğretmenlerin bu özel gününü kutladı. Öğretmenlerin, toplumun geleceğini şekillendiren önemli rehberler olduğunu belirtti.

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa; '24 Kasım Öğretmenler Günü' dolayısıyla yayımladığı mesajında, öğretmenlerin toplumun geleceğini şekillendiren en değerli rehberler olduğunu vurgulayarak, tüm öğretmenlerin bu anlamlı gününü kutladı.

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, anma mesajında şu cümlelere yer verdi; "Öğrenmek, öğretmek ve bilgiye ulaşmak; bireylerin ufkunu genişleten, toplumların gelişmesini sağlayan en temel unsurlardır. Öğretmenlerimiz, bilgiyi aktarma sorumluluklarının ötesinde; gençlerimize doğruyu, iyiyi ve güzeli gösteren; onların hayat yolculuklarına ışık tutan müstesna şahsiyetlerdir. Öğrencilerin, kendi potansiyellerini keşfetme sürecine rehberlik eden bu meslek; sabır, özveri ve fedakarlığın harmanlandığı kıymetli bir görevdir. Öğretmenlerimiz, öğrencilerinin başarılarıyla gurur duyan, karşılaştıkları zorluklarda onlara destek olan, her bir bireyin hayatında unutulmaz izler bırakan rehberlerdir. Onların gösterdiği ilgi, dikkat ve özveri; bir toplumun kültürel birikimine ve bilimsel gelişimine doğrudan katkı sunar. Bugün ülkemizin eğitim alanında attığı her adımda; bilimde, sanatta, teknolojide ve toplumsal yaşamda elde ettiği tüm başarıların arkasında öğretmenlerimizin özenli ve özverili çalışmaları, fedakar çabaları vardır. Bilgi, sevgi, hoşgörü ve anlayış ile öğrencilerinin hayatına dokunan öğretmenlerimiz; daha güçlü ve daha müreffeh bir Türkiye Yüzyılı için adeta birer kılavuz niteliğindedir. Milli ve manevi değerlerimize bağlı, çağın gerekliliklerine hakim, donanımlı ve vizyon sahibi nesillerin oluşmasında öğretmenlerimizin gösterdikleri çaba, toplumumuz için paha biçilemez bir anlam taşır. Bu duygu ve düşüncelerle; mesleğini sevgiyle, azimle ve özveriyle icra eden tüm öğretmenlerimize en içten şükranlarımı sunuyor, günlerini gönülden kutluyorum. 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, 15 bin öğretmen ataması gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, binlerce gencin hayali gerçekleşti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafikte tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü

İlahi adalet! Tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Hem Türkçe hem İngilizce yazdı! Yüksel Yıldırım'ın kızından Beşiktaş taraftarına tepki

Babasına edilen küfürleri duyunca hemen telefona sarıldı
İkbal'in mezarı başında mide bulandıran hareketlerde bulunanların ifadeleri de skandal

İkbal'i mezarında bile rahat bırakmamışlardı! İfadeleri de skandal
Trafikte tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü

İlahi adalet! Tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü
Fenerbahçe'nin UEFA listesinde değişiklik

UEFA listesinde değişiklik! İşte kadrodan çıkan ve giren isim
Okan Buruk'tan Osimhen ve sakat oyuncular ile ilgili açıklama

Forma giyebilecek mi? Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması
Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Serdar Ortaç'ın eski eşinden intikam almak için başvurduğu yöntem akılalmaz

Serdar Ortaç'tan akılalmaz intikam! Eski eşini çılgına çevirdi
Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti, nüfus rakamları haklı çıkardı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti, rakamlar haklı çıkardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum
Union Saint-Gilloise'dan Galatasaray ve Fenerbahçe kıyası: Atmosfer daha çılgın

G.Saray ve Fenerbahçe'yi kıyasladılar: Atmosferleri daha çılgın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.