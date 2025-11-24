Rektör Karamustafa'dan Öğretmenler Günü Mesajı

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa; '24 Kasım Öğretmenler Günü' dolayısıyla yayımladığı mesajında, öğretmenlerin toplumun geleceğini şekillendiren en değerli rehberler olduğunu vurgulayarak, tüm öğretmenlerin bu anlamlı gününü kutladı.

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, anma mesajında şu cümlelere yer verdi; "Öğrenmek, öğretmek ve bilgiye ulaşmak; bireylerin ufkunu genişleten, toplumların gelişmesini sağlayan en temel unsurlardır. Öğretmenlerimiz, bilgiyi aktarma sorumluluklarının ötesinde; gençlerimize doğruyu, iyiyi ve güzeli gösteren; onların hayat yolculuklarına ışık tutan müstesna şahsiyetlerdir. Öğrencilerin, kendi potansiyellerini keşfetme sürecine rehberlik eden bu meslek; sabır, özveri ve fedakarlığın harmanlandığı kıymetli bir görevdir. Öğretmenlerimiz, öğrencilerinin başarılarıyla gurur duyan, karşılaştıkları zorluklarda onlara destek olan, her bir bireyin hayatında unutulmaz izler bırakan rehberlerdir. Onların gösterdiği ilgi, dikkat ve özveri; bir toplumun kültürel birikimine ve bilimsel gelişimine doğrudan katkı sunar. Bugün ülkemizin eğitim alanında attığı her adımda; bilimde, sanatta, teknolojide ve toplumsal yaşamda elde ettiği tüm başarıların arkasında öğretmenlerimizin özenli ve özverili çalışmaları, fedakar çabaları vardır. Bilgi, sevgi, hoşgörü ve anlayış ile öğrencilerinin hayatına dokunan öğretmenlerimiz; daha güçlü ve daha müreffeh bir Türkiye Yüzyılı için adeta birer kılavuz niteliğindedir. Milli ve manevi değerlerimize bağlı, çağın gerekliliklerine hakim, donanımlı ve vizyon sahibi nesillerin oluşmasında öğretmenlerimizin gösterdikleri çaba, toplumumuz için paha biçilemez bir anlam taşır. Bu duygu ve düşüncelerle; mesleğini sevgiyle, azimle ve özveriyle icra eden tüm öğretmenlerimize en içten şükranlarımı sunuyor, günlerini gönülden kutluyorum. 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun." - KAYSERİ