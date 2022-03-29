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Rektör Karacoşkun'a ziyaretler sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Rektör Karacoşkun'a ziyaretler sürüyor

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Hududeli Havadis Gazetesi Yönetimi, Nergis Derneği Yönetimi ile MHP İl Başkanı Mustafa Demir ile bir araya geldi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Hududeli Havadis Gazetesi Yönetimi, Nergis Derneği Yönetimi ile MHP İl Başkanı Mustafa Demir ile bir araya geldi.

Hududeli Havadis Gazetesi sahipleri Necmettin Şekeroğlu, Osman Zateroğlu, Nezir Çağlar ve muhabirleri Şükrü Uncuoğlu, Hamza Özkaya ve Mehmet Ali Zahteroğlu Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile Rektörlük Makamında bir araya geldi. Nergis Derneği Başkanı Ahmet Özçil ve dernek üyeleri, Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile Rektörlük Makamında bir araya geldi. MHP İl Başkanı Mustafa Demir ve MHP Merkez İlçe Başkanı İbrahim Halil Yılmaz, Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile Rektörlük Makamında bir araya geldi.

Rektör Karacoşkun, görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - KİLİS

Rektör Karacoşkun'a ziyaretler sürüyor

Rektör Karacoşkun'a ziyaretler sürüyor

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milliyetçi Hareket Partisi, Mustafa Doğan, Mustafa Demir, Rektör, Yerel, Haberler

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