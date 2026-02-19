Atatürk Üniversitesi'nden Ramazan Mesajı: Birlik ve Dayanışma Vurgusu
Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, 11 ayın sultanı, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Rektör Hacımüftüoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı: Rahmet, mağfiret ve bereket mevsimi olan mübarek Ramazan-ı Şerif'e bir kez daha kavuşmanın huzur ve bahtiyarlığını yaşıyoruz. İnsanlığı karanlıktan aydınlığa çıkaran yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu bu müstesna ay; sabrın, şükrün, arınmanın ve kulluk bilincinin en derin şekilde idrak edildiği kutlu bir zaman dilimidir. Ramazan; sahuruyla seherlerimizi ihya eden, orucuyla nefsimizi terbiye eden, teravihiyle gönüllerimizi sükünete erdiren; iftar sofralarıyla paylaşmayı, sadaka ve infakla kardeşliği güçlendiren bir vahdet ve diriliş ayıdır. Oruç ibadeti, yalnızca bedenimizi değil; ruhumuzu, irademizi ve ahlaki istikametimizi de olgunlaştıran kadim bir terbiyedir. Bu yönüyle Ramazan, bireysel arınmanın ötesinde toplumsal dayanışmayı ve merhameti tahkim eden bir rahmet iklimidir. Bizler için Ramazan; bilgi ile hikmeti, iman ile ahlakı, ilim ile irfanı buluşturan bir derinlik çağrısıdır. İnsanın varoluş gayesini yeniden hatırladığı, nefsani arzulardan arınıp kulluk şuurunu tazelediği bu mübarek ay; aynı zamanda gönüllerimizi Kur'an'ın aydınlığıyla, zihinlerimizi ayetlerin hikmetiyle buluşturma fırsatıdır. Bu müstesna günlerde; ihtiyaç sahiplerini, yaşlılarımızı, hastalarımızı, yetim ve öksüzlerimizi, akrabalarımızı, aziz şehitlerimizin emanetlerini ve kahraman gazilerimizi gözetmek; kapılarını çalmak, sofralarımızı ve gönüllerimizi paylaşmak hepimizin müşterek sorumluluğudur. Ramazan'ın ruhuna uygun olarak yardımlaşma ve dayanışma bilincimizi güçlendirmeli, birlik ve kardeşlik duygularımızı daha da pekiştirmeliyiz. Temennim odur ki; bu rahmet ayında kalplerimizden sevgi, sofralarımızdan bereket, hanelerimizden huzur eksik olmasın. Yüce Rabbimizin (cc) bizleri affına ve mağfiretine mazhar kılmasını; Ramazan-ı Şerif'i, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için barışa, kardeşliğe ve hayra vesile kılmasını niyaz ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; akademik ve idari personelimizin, sevgili öğrencilerimizin, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Ayını en kalbi duygularımla tebrik ediyor, sağlık, huzur ve esenlikler diliyorum. - ERZURUM