Haberler

Ardahan Üniversitesi Rektörü'nden Kaymakam Sakızcı'ya Ziyaret

Ardahan Üniversitesi Rektörü'nden Kaymakam Sakızcı'ya Ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, Kaymakam Yunus Emre Sakızcı'yı makamında ziyaret etti. Görüşmede eğitim öğretim faaliyetleri, yüksek öğretim çalışmaları ve üniversite-i·lçe iş birliğinin geliştirilmesi ele alındı. Kaymakam Sakızcı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Rektör Emiroğlu'na teşekkür etti.

Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, Kaymakam Yunus Emre Sakızcı'yı makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette; ilçemizde eğitim ve öğretim faaliyetleri, yüksek öğretim alanındaki çalışmalar ve üniversite ile ilçe arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çeşitli konular hakkında değerlendirmelerde bulunularak, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaymakam Yunus Emre Sakızcı, nazik ziyaretleri dolayısıyla Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Feth-i kabir kararı! Süleymancılar'ın eski liderinin mezarı açılacak

Süleymancılar'ın eski liderinin mezarı açılacak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İmamoğlu'nu zora sokacak sözler: 15 milyon euro istedi, 5 milyon euro'sunu ödedim

Yeni ifade geldi! Silivri'deki İmamoğlu'nu zora sokacak sözler

Roberto Carlos Müslüman oldu

Fener'in efsanesi Müslüman oldu
Yeni çılgınlık! Gençlik nereye gidiyor dedirten görüntüler

Yeni çılgınlık! Gençlik nereye gidiyor dedirten görüntüler
Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe! Bir isim daha veda ediyor

Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe! Bir isim daha veda ediyor
Okan Buruk beraberliğin faturasını ona kesti! Yıldız isim kulübeye çekiliyor

Beraberliğin faturasını ona kesti! Yıldız isim kulübeye çekiliyor
Fenerbahçe, 17 yıllık hasreti bitirmenin 180 dakika uzağında

17 yıllık hasret 180 dakika uzaklıkta
Kucak dolusu para verip sıfır otomobil alan kadına büyük şok

Kucak dolusu para verip sıfır otomobil alan kadına büyük şok