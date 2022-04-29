Rektör Çomaklı: 'Kûtül-Amare zaferinin 106. yıl dönümü kutlu olsun'

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Kütül Amare Zaferinin 106. Yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Rektör Çomaklı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Kut'ül Amare, üzerinden yüzyıldan fazla zaman geçmiş olsa da tarihin tozlu sayfalarında kalmayan büyük bir zaferlerin adıdır. Bir savaşın kazanılmasından çok daha fazla anlam içerir. İşte Halil Paşanın "Tarih bu olayı yazmak için kelime bulmakta müşkülata uğrayacaktır" sözleriyle Birinci Dünya Savaşı'nın Çanakkale Zaferinin ardından "en büyük zaferi" olma niteliği taşıyan Kut'ül Amare, Türk Ordusunun ne kadar zor şartlar olsa da başaracağının bir kanıtıdır.

Mezopotamya'nın bağrına girmeye çalışan İngiliz birliklerinin Selman'ı Pak'ta Türk askerlerine yenilmesi ile aldığı tarih dersinin 106. yıl dönümünü kutluyoruz. Ecdadımızın hangi coğrafyada olursa olsun vatanını düşmana bırakmayacağının ispatı olan bu zaferin aziz hatırasını şehitlerimize rahmet dileyerek anıyoruz." - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel