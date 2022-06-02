Rektör Beydemir'e Garnizon Komutanı Yüzbaşı Ferhat İnanç'tan ziyaret - Haberler

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Rektör Beydemir'e Garnizon Komutanı Yüzbaşı Ferhat İnanç'tan ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Rektör Beydemir'e Garnizon Komutanı Yüzbaşı Ferhat İnanç'tan ziyaret

Bilecik Şeyh Edebali üniversitesi Rektörü Şükrü Beydemir, Bozüyük Garnizon Komutanı Yüzbaşı Ferhat İnanç'ı makamında kabul etti.

Bilecik Şeyh Edebali üniversitesi Rektörü Şükrü Beydemir, Bozüyük Garnizon Komutanı Yüzbaşı Ferhat İnanç'ı makamında kabul etti.

Bilecik'in Bozüyük İlçe Garnizon Komutanı Yüzbaşı Ferhat İnanç, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Şükrü Beydemir'i makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette iki kurum arasında müşterek yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi. Ziyaretin ardından ziyareti için Garnizon Komutanı Yüzbaşı Ferhat İnanç'a teşekkür eden Rektör Beydemir, hediye takdiminde bulundu. Yüzbaşı İnan' a Rektör Beydemir için getirdiği hediyeyi takdime ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bozüyük Bilecik Yerel Haberler

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