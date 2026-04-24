Rektör Altun'dan Diş Hekimliği Fakültesi'ne ziyaret

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Diş Hekimliği Fakültesi'ni ziyaret ederek, personel ve hastalar ile sohbet etti.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, beraberinde Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan ve Prof. Dr. Cevdet Kırpık, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Sinan Topçuoğlu ve Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Oktay Musa Kayırga ile Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi'nde görevli diş hekimleri, öğrenciler ve idari personel ile bir araya gelerek, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Tek tek klinikleri gezen Rektör Prof. Dr. Altun, tedavi için hastaneye gelen hastalar ile de sohbet ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Hastane ziyaretinde Rektör Altun, ayrıca toplantı salonunda Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Sinan Topçuoğlu, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Haydar Albayrak ve Doç. Dr. Salih Düzgün ile Başhekim Prof. Dr. Sezer Demirbuğa'dan fakülteye yeni kazandırılarak hizmete açılan ek hizmet binasında yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi aldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı